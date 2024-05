Cierre del Correo Argentino: Crónica de una emotiva manifestación popular

Pese al impiadoso clima, más de un centenar de vecinos se manifestaron este jueves en la puerta de la sede del Correo Argentino al conmovedor grito de “Oro no se Cierra” , oponiéndose rotundamente a la decisión del Gobierno Nacional de interrumpir ese servicio básico a partir del 1 de junio.

_MG_1324 copia.jpg Gente con toda una vida en la ciudad apoyó la causa y estuvo en la manifestación. Foto Anahí Cárdena.

En el mismo sentido se pronunció mediáticamente su antecesor en el cargo y actual Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro, Mariano Lavin, quien se hizo presente para acompañar el noble reclamo.

Los carteles de apoyo de los pequeños alumnos de las escuelas primarias exhibidos en una ventana lateral se sumaron al aliento de la muchedumbre a los tres empleados que podrían perder su fuente laboral y “no pegamos un ojo desde hace varias noches por la preocupación”, como confió Cristian a LM Cipolletti.

“No al cierre del Correo”, podía leerse en los folletos blancos que mostraban los manifestantes ante las cámaras televisivas y los flashes de los diarios.

_MG_1303 copia.jpg

Entre ellos se encontraba Jorge, un vecino de la Isla 10 al que le falta una pierna y que cumplió con su “compromiso moral de venir a respaldar la continuidad del Correo”. “Es algo necesario, no se puede cerrar. Tengo fe de que va a permanecer abierto, es clave para mí y para todos”, señaló el sufrido hombre, que se movilizaba en silla de ruedas, a este medio.

Leticia vivió siempre en la vecina ciudad y, casi al borde de las lágrimas, admitió sentir “bronca e impotencia. Hay gente que cobra la jubilación acá, jóvenes emprendedores que reciben sus encomiendas, sería un despropósito destruir por destruir. Encima la gente que no es de acá no entiende, he escuchado cada comentario…”, lamentó mientras hacía fila para rubricar su firma en el petitorio en el interior del recinto.

Afuera el ruido de los bombos era incesante, lo mismo que los aplausos y los cantos del estilo “No se cieeeerra, Oro no se cieeerra y Oro no se cierra”.

_MG_1315 copia.jpg Hubo fervor popular en el reclamo justo. Foto Anahí Cárdena.

Luis Suárez, por su parte, llegó hace más de 40 años desde la provincia de Córdoba y denunció que la “desactualización del censo” desvirtúa la consideración y el trato que recibe Oro desde la Rosada, “pues es una ciudad de 20 o 25 mil habitantes y desde Buenos Aires nos tratan como si fuéramos de 8 mil. Acá se abrió hace unos años una estación de servicio, está por llegar una sucursal de La Anónima y quieren cerrar el Correo al que deberían ampliar en verdad. Más costo y tiempo para nosotros irnos a Allen, a Cipolletti… Es una medida intempestiva e inconsulta por no realizar un relevamiento como corresponde”.

En un momento se cortó la luz pero eso no impidió que se palpara una energía intensa en el ambiente, el de un pueblo unido por una causa que fue declarada de “interés provincial” según contó Rafael Tropa, el Secretario Gremial del Sindicato de Correos de Río Negro y Neuquén.

“No puede cerrar esta sede. Una funcionaria iba a presentar un recurso de amparo, confiamos en que seguirá abierto, es un recurso esencial para Fernández Oro. Aducen desde Buenos Aires que es por los costos del alquiler, por eso vamos a hablar con el intendente”, adelantó.

La que juntaba firmas era La Pancha, María Esther Rebaliatti, una comerciante emblemática del pago y a la vez ligada al Municipio. Con montones de sobres papel madera en mano, se preguntó vía LMC: “¿Cómo van a hacer las personas mayores que no tienen hijos que los lleven a otras ciudades si el Correo cierra. Hoy ir a Cipolletti cuesta 2 mil pesos ida y vuelta, ni hablar el taxi…”.

_MG_1248 copia.jpg La Pancha juntó firmas en el interior del recinto. Foto Anahí Cárdena.

Y compartió con nostalgia y una sonrisa esta simpática anécdota. “Cuando los abuelitos venían a cobrar contentos y les dejaban regalos a los empleados, muchas veces comida, los muchachos luego la cocinaban en mi quincho, acá cerca. Momentos inolvidables, todo era alegría. Eso es el Correo, parte de nuestra historia e identidad. Ya recuperamos un Banco, una estación de servicio que en su momento las habíamos perdido y ahora no vamos a permitir que nos quiten el Correo”, avisó la popular y querida vecina.

A propósito de ancianos, Ana permanecía estoica en la marcha con sus 79 años a cuestas. “Es una reliquia, es nuestro el Correo. Vinimos a apoyar, no lo van a cerrar”, fueron sus sentidas palabras. Los empleados agradecían emocionados.

Amati: "Queremos frenar este cierre, vine como intendente y vecino"

“La idea es tratar de frenar este cierre. Hoy vine como intendente y como vecino. Estamos gestionando junto a autoridades provinciales para poder llegar a nivel nacional y evitar el cierre que dejaría a 3 trabajadores en la calle. Si es por el tema del alquiler, habrá una mesa de diálogo con el municipio, con el propietario, con el Gremio. Pero sinceramente no creo que pase por ahí, acá hay otro juego, creo que pasa por el famoso Pacto de Mayo”, consideró.

Consultado por las cifras inexactas que maneja el Gobierno Nacional y no se condicen con la cantidad de habitantes de Oro, lo que se traduce en perjuicios para la ciudad, explicó: “El Censo nunca llegó a la localidad, se hizo sí por Departamentos. Tenemos un aproximado de 25 mil habitantes, la Coparticpación que recibimos equivale a 8600 habitantes. Estamos preparando un informe para tenerlo listo cuando se reabra el diálogo en ese sentido”, anticipó.

El Pueblo salió a la calle y se expresó claramente. Ahora la pelota la tiene el Gobierno Nacional que definirá el futuro de la sede del Correo Argentino. Pero esta gente solidaria, no quedan dudas, "vale Oro".