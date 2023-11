"Fue un segundo. Pasé por un local que ya nos compró otras veces, estacioné y cuando bajé, me olvidé las llaves. Vuelvo y ya no estaba más. La llave es una placa, siempre está suelta y puede estar a 300 metros que el vehículo arranca igual. También se me pudo haber caído y no me di cuenta. Fue un descuido, y es evidente que alguien me vio bajar corriendo y aprovechó", comentó la comerciante damnificada.