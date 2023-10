Cómo prepararse para los días de alerta por vientos

SFP Viento (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Por otro lado, el Comité trabaja en coordinación con la cooperativa CALF para trabajar en relación a las caídas de cables y posibles cortes de energía a causa de las inclemencias climáticas.

Entre los consejos que brindó Baggio a la comunidad, incluyó la importancia de sujetar todos los elementos que puedan ubicarse en altura. Por eso, pidió que todos los vecinos que tengan objetos en los balcones o terrazas procuren guardarlos o atarlos para evitar voladuras. "La última emergencia climática de viento tuvimos la caída de una bicicleta de un quinto piso desde un balcón", aclaró.

El funcionario recordó que se trata de un temporal con ráfagas intermitentes, por lo que la intensidad del viento no será sostenida. Sin embargo, recordó que rige el alerta amarilla y, por lo tanto, es posible que se suspendan actividades programadas a causa del viento fuerte. Por otro lado, recordó que es importante no sacar los residuos a canastos urbanos que no tengan tapa, porque podrían volarse y generar daños en el resto de la ciudad.

A su vez, recomendó no permanecer estacionados cerca de árboles o postes, y tener mucha precaución en la circulación en la Autovía Norte, ya que "la tierra en suspensión genera choques por alcance o choques desde atrás".