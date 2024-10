Cómo quedó el acuerdo salarial para empleadas domésticas: críticas en Neuquén

" Yo no estoy conforme . Firmé en disconformidad porque no era lo que necesitábamos, el resto aceptó porque dice 'mejor llevarte algo que nada', pero no quería yo eso, así que respeto al resto y siempre se va por el voto por mayoría", expresó la dirigente neuquina del sector del personal doméstico.

Paritaria de las trabajadoras del servicio doméstico

Kopprio sostuvo que después del acuerdo cerrado quedó establecida una nueva convocatoria a la mesa salarial del personal del servicio doméstico para noviembre. La negociación demandó más de un mes. Para el personal alcanzado en la Patagonia se mantuvo el diferencial del 30% en concepto de zona desfavorable, destacó la dirigente local del sector.

El gremio doméstico inicia otra ronda de paritarias. El gremio doméstico inicia otra ronda de paritarias.

La sindicalista precisó que con las subas acordadas el salario básico de septiembre para los trabajadores de quinta categoría pasó a 340.930 pesos, suma a la que se le adiciona en el bolsillo de los asalariados los porcentajes por zona y antigüedad. Mientras que para la cuarta categoría el básico saltó a 379.111 pesos. Entran en la quinta categoría las trabajadoras de casas particulares con tareas ordinarias para el sector, mientras que en la cuarta categoría están contempladas las empleadas con responsabilidad en el cuidado de personas, que incluye a quienes atienden a adultos como a quienes lo hacen con niños.

La dinámica de contratación del sector en cuestión tiene diversas formas, además de salario mensual la paritaria del personal doméstico trata los ingresos de los trabajadores por tiempo. En este caso, el básico para hora desde octubre es de 2779 pesos la hora.

Kopprio precisó que la tarifa por hora estipulada es para las trabajadoras que cumplen funciones a diario en una casa, pero que no llegan a las ocho horas previstas en el salario mensual, con lo cual tienen ingresos estipulados por hora trabajada. No obstante, aclaró que el canon de 2779 pesos no aplica para la contratación esporádica, en la cual las trabajadoras "no pueden ir por menos de 11 mil pesos la hora".

Advertencia por el retroactivo

"Yo les pido a todas las trabajadores que reclamen el ajuste retroactivo de septiembre, es obligación para la patronal pagarlo. Lo dije en todas las reuniones, ahora las trabajadoras junto con el gremio tienen que exigir el pago retroactivo", enfatizó la titular del Sipesedo en Neuquén y Río Negro.

Kopprio había advertido durante la negociación las dificultades que tiene el sector laboral en esta negociación para exigir el pago de retroactivos salariales. "No es como en una empresa adonde están todos los trabajadores juntos, la empleada doméstica tiene que reclamarle cara a cara al patrón", había advertido, en línea con su prédica renovada con posterioridad a la firma del acuerdo.