Cómo sigue el concurso por un puesto en el Poder Judicial

Según confirmó el director general de Gestión Humana, Ramiro Flores, a LMNeuquén, son 888 los postulantes que siguen en carrera, en toda la provincia, los mismos que aprobaron la última prueba (de conocimientos específicos). Es decir, no se sumó más nadie tras el período que la Justicia habilitó para impugnar un resultado, como lo hizo en otras oportunidades.

De esta manera, esta semana fueron convocados para presentar la documentación física: copias certificadas de documento de identidad y título secundario, además de los certificados de libre deuda y antecedentes penales nacional.

Las personas que residen fuera de la provincia tuvieron la posibilidad de enviar la documentación por correo postal. Incluso todavía reciben información del interior para continuar con el proceso.

Tribunal Superior de Justicia Tribunal Superior de Justicia

En tanto, se espera que en las próximas semanas se publique el listado definitivo de las personas que pueden avanzar a las próximas dos etapas clave: valoración de competencias y relevamiento de intereses y preferencias.

En algún momento se habló de una entrevista laboral. Pero no será así como se valoren las competencias de los postulantes, ni serán de esa manera que expresen qué les interesa o prefieren hacer si ingresan a trabajar a la Justicia.

Desde el Poder Judicial se indicó que ambas instancias se realizarán de manera simultánea, virtual y asincrónica, por lo que se dará un plazo para completarlas.

Se aclaró también que en estas etapas no se califica a los concursantes, aunque son de cumplimiento efectivo, obligatorias. Por lo tanto, quien no finalice con la valoración de competencias y el relevamiento de intereses y preferencias en tiempo y forma, de acuerdo al plazo que se indique, no podrá pasar al oral, la etapa final del proceso (presencial).

Los pasos que siguen

En cuanto a las competencias (paso 7), la subdirectora de Gestión Humana, Florencia Rosa, precisó que los postulantes tendrán que responder a una serie de cuestionarios que permiten identificar las cualidades requeridas en el perfil de puesto del personal administrativo.

En el siguiente enlace se puede ver el perfil: https://ingresantes2022.jusneuquen.gov.ar/perfilPuesto.html

En relación al paso 8, se habilitará un formulario en el portal del ingresantes por el plazo determinado para completar el relevamiento de intereses y preferencias que tiene cada postulante para el cargo a ocupar en el PJN.

Para más información se pueden consultar las Bases y Condiciones. Concretamente, los puntos 6.7 (valoración de competencias) y 6.8 (relevamiento de intereses y preferencia)

"Aún no tenemos definida la fecha, pero intentaremos que sea este mes", comentó Rosa a LMN. "Apenas esté definida la vamos a publicar en las novedades de la página", agregó.

Por ahora los y las concursantes que siguen en carrera son 888. "Las personas que cumplimenten las etapas 6, 7 y 8 correctamente pasarán al examen final oral", indicó la subdirectora de Recursos Humanos.

Con el oral rendido, se terminará de confeccionar el listado. "Estimamos contar con el orden de mérito definitivo este año", finalizó Rosa.