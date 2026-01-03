Con el "palito", un apostador se llevó $588 millones en el Sorteo de Año Nuevo

El número ganador de la Lotería Unificada fue el 43.011. El próximo sorteo será el de Reyes Magos, el sábado venidero.

Lotería La Neuquina fue sede del sorteo de Año Nuevo

Este sábado se lleva a cabo el Sorteo Extraordinario de Año Nuevo de la Lotería Unificada , una red federal de la que forma parte activa la Lotería La Neuquina . En esta oportunidad, la suerte grande se detuvo en el número 43.011 . En la tradicional jerga de la quiniela, el 11 representa al palito.

El afortunado ganador del primer premio se alzó con una recompensa de 588 millones de pesos , con el duplicador, que en esta ocasión fue el número 1 .

Este evento fue el segundo de los cuatro sorteos extraordinarios que realiza la Lotería Unificada y se desarrolló utilizando los bolilleros de la Lotería La Neuquina.

En total, la edición navideña repartió más de 1.400 millones de pesos en premios en todo el país.

Otros premios y ganadores

El segundo premio correspondió al número 67.737, otorgando 31,5 millones de pesos que se duplicaron a 63 millones (asignado a la provincia de Neuquén). En tanto, el tercer puesto fue para el 81.500, con un premio total de 14,7 millones de pesos, asignado a la provincia de Mendoza.

También hubo otros ganadores destacados durante la jornada:

Cuarto premio: número 03284 , con 14,7 millones de pesos con duplicador.

Quinto premio: número 25.704 , con 7.350.000 de pesos con duplicador.

Sorteos a la fracción con 5,5 millones de pesos cada uno: ganaron el 35.335 (fracción 3) y el 61.062 (fracción 4).