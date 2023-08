¿Con qué candidato a presidente juega el MPN en las PASO?

No obstante, la preferencia de la mayoría dentro del MPN en cuanto a los precandidatos a presidente es hacia Sergio Massa, una postura que comparte el gobernador electo, Rolando Figueroa, que no se manifestó públicamente sobre el tema pero se sabe de su afinidad política y hasta personal con el precandidato de Unión por la Patria.

Desde lo explícito, un grupo de intendentes manifestó días atrás su acompañamiento a Massa, a partir de una reunión a la que fueron invitados por el ex diputado peronista, Carlos Beto Vivero. Allí se hicieron presentes Carlos Koopmann de Zapala, Pablo Cortez de Las Lajas, Gabriel Álamo de Aluminé, Arturo de Gregorio de Villa Pehuenia, Julio Hernández de Piedra del Águila, Carlos Casteblanco de Picun Leufú y Lucrecio Varela de Las Coloradas.

A ellos ya se habían sumado otros dirigentes y sectores a favor del actual ministro de Economía, como la legisladora provincial Marita Villone, funcionarios del gabinete municipal del intendente Mariano Gaido y la pata sindical, encabezada por el secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci.

Larreta y Bullrich

Pero no todo el MPN se encolumnó detrás de Massa para estas elecciones del domingo. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, también logró adhesiones. Lo más visible vino del lado del concejal Claudio Domínguez, quien organizó durante la visita del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a Neuquén un convocante acto en el gimnasio del parque central, sorprendiendo a propios y a extraños, ya que transformó ese encuentro en un mitin emepenista, relegando a los dirigentes y militantes de los partidos que integran JxC a nivel local.

Otro de los que se anotó a favor de Larreta fue el intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, que ese mismo día participó de una cena con empresarios que respaldaron al precandidato porteño.

Por su parte, Patricia Bullrich, que disputará la interna de Juntos por el Cambio como la otra precandidata a presidenta, tiene algunos soldados del MPN que militan a su favor. El más entusiasta es José Brillo, actual presidente de la Agencia de Inversiones del Neuquén (ADI), y que en su momento lideró la línea Celeste del MPN, que hoy no tiene presencia dentro de la vida interna del partido.

Junto a Brillo se sumaron en apoyo a Bullrich varios ex MPN, que hoy militan en las filas del partido Comunidad, de Rolando Figueroa, como el ex concejal Hugo Righetti, Raúl Barahona (ex gerente general de EPEN) y Julio Falletti (ex diputado provincial). A ellos se unió también otro ex emepenista, como Gastón Sobisch, hoy en la Democracia Cristiana.

Cuesta arriba

La tarea más difícil para el MPN en estas elecciones nacionales será salir bien parado dentro de un contexto muy complejo, por la no adhesión a una fórmula presencial en su boleta, algo que le resta posibilidades frente a las principales fuerzas políticas nacionales, pensando en el objetivo local de octubre, cuando se disputen las dos bancas que la provincia pondrá en juego en la Cámara de Diputados del Congreso.

De ahí la posición equidistante de Gutiérrez frente al escenario nacional, buscando sumar apoyos de donde sea; y el trabajo de hormiga que está realizando el actual ministro de Turismo de la provincia, Sandro Badilla, cabeza de la lista de precandidato a diputados nacionales, en la nómina más competitiva que el MPN llevará a las PASO, teniendo en cuenta que la otra (Hugo Rauque) es casi testimonial.

El único antecedente del partido provincial en adhesión a una fórmula presidencial se dio en 2011 cuando, con sus precandidatos a legisladores, acompañó en la misma boleta la precandidatura a presidenta de Cristina Fernández de Kirchner.

Históricamente, en las elecciones de medio término la suerte del partido provincial fue dispar pero en las presidenciales, casi siempre, la pelea se le hizo cuesta arriba. En la actualidad, a este inconveniente se suma el golpe que significó la derrota del 16 de abril, que originó fugas y malos resultados en las elecciones que le siguieron (en Cutral Co no compitió y en Plaza Huincul perdió la intendencia a manos del candidato de Rolando Figueroa). Será todo un desafío para el MPN levantar al menos la puntería, en año electoral más complicado de su historia.