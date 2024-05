Concejales que peguen el faltazo, tendrán descuentos: la reacción en el Deliberante

Los concejales están obligados por reglamento interno a asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias. Históricamente, no lo han hecho. Pero este jueves los legisladores se pusieron de acuerdo para dar vuelta la página y mostrar compromiso con la tarea diaria.

Joaquín Eguía, de Hacemos Neuquén, puso en valor el proyecto aprobado como una suerte de métrica que permitirá medir la participación de los legisladores en los asuntos que interesan y afectan a los vecinos y vecinas de esta ciudad.

Advirtió que concejales de otras localidades están interesados en replicar el proyecto, como San Martín de los Andes, El Chocón, Las Lajas y Zapala. También en la vecina provincia de Río Negro. "En la sesión especial que tuvimos antes de la ordinaria, estaban los 17 concejales presentes. En la última del año pasado, del 19 octubre, únicamente estaban 10 de 17, asi que me parece un cambio positivo. Tenemos que empezar a dar el ejemplo", sostuvo el joven concejal.

Sin embargo, Priscila Otton Araneda (M.S.T- F.I.T-Unidad), advirtió que la discusión de fondo no pasa por las inasistencias: "Si de verdad pensaramos en terminar con algunos privilegios que tenemos por ocupar una banca, habría que pensar en ganar igual que una maestra, proyecto que hemos presentado; o que estemos obligados a utilizar el transporte o la escuela pública. Digo, para terminar con los privilegios que efectivamente se tienen a partir de ocupar estos cargos por el voto popular".

Aunque acompañó el proyecto, sembró algunas dudas en cuanto a los que se presenten para dar el presente y luego se retiran ¿Cómo se considera, falta o asistencia? Y aclaró que el trabajo de los concejales no se circunscribe a su participación en las comisiones y sesiones. "Acompañamos algunas luchas que se dan en la ciudad, por algo que nos votaron. Eso no tiene que ver con una preferencia de estar en una comisión u otra, de un tema u otro. Es importante poner en tensión este trabajo", agregó.

En tanto, la concejala Laura Pérez (Comundiad Neuquinizate) aclaró que acompaña el proyecto "desde lo simbólico" y con una salvedad: "No sé lo que ocurrió en otros tiempos, pero la historia no nos puede juzgar, la historia puede juzgar a los actores de esa historia. Nosotros estamos construyendo otra historia, y por lo cual esas comparaciones a veces no son felices y las generalidades muchos menos".

"Que quede claro que estar a favor de esta ordenanza no quiere decir que sea porque los concejales se hacen la rabona en el Deliberante, no es por eso. Nuestra responsabilidad, además de las sesiones y comisiones, es el trabajo en territorio y recibir a vecinos. Eso tambien es parte del trabajo que hacemos", cerró.

A su turno, el concejal Atilio Sguazzini Mazuel (MPN), con otro mandato previo en el Deliberante, fue muy crítico y sincero. En principio, sostuvo que no se trata "de una cuestión de privilegios, tiene que ver con grados de responsabilidad".

Cuestionó a los concejales que asumen la banca para cumplir con un contrato social, que luego pierden la interna, se van a otro partido, no llegan y se embarcan en otra plataforma, y finalmente llegan a concejal por un contrato tercero, por lo que "todos los contratos le quedan bien".

Tomó distancia de esa situación: "Nosotros no cambiamos la letra". Y salió al cruce de sus pares que de "siete sesiones (o reuniones de comisión), no van a cinco". Lo de Sguazzini fue lo más parecido a un sinceramiento de lo que siempre fue un "secreto a voces" de la tarea legislativa.

Concejales part time

"Hay que reconocer el trabajo y el compromiso, entre nuestros pares no debemos mentirnos. La carga no es la misma para todos aquí, hay que decirlo. Hay quienes asumimos la responsabilidad en todas las cargas, y otros que eligen quién, qué cosa, cuándo y cómo. Eso no está bien", sostuvo. Por supuesto que hay un trabajo que tiene que ver con la calle y una agenda de temas, reconoció, pero tambipen reparó en las obligaciones "con nuestros pares en el trabajo diario".

Antes de llegar a una inasistencia injustificada, hay un crisol de matices y atajos para salir más o menos airoso de una situación, como concejales part time que a las 15 abandonaban la sesión porque tenían que cumplir con otra agenda o pedían adelantar los temas. "No lo hicieron una vez, lo hicieron casi todo su mandato", afirmó Sguazzini. "También concejales que se presentaban para firmar y se retiraban o llegaban casi al final de las comisiones solo para dar el presente. Eso hay que decirlo. Acá hubo durante mucho tiempo gente que ni siquiera avisaba, directamente no venía. Espacios políticos que venían a sacarse la foto para Instagram y se iban", manifestó el edil del MPN.

Por eso, consideró que la ordenanza es "un paso correcto...tenemos que ir por ese lado. Seguramente, en el andar, esto (la norma), se va a ir perfeccionando, ero también indica cuál es el recorrido que nos queremos dar en este período", advirtió.

Hacia el final, la concejala Romina Miranda (Confluencia Neuquina) tomó la palabra en apoyo a la ordenanza como una oportunidad "de demostrar a la ciudadanía que no estamos por un sueldo, sino por nuestro compromiso con la ciudad, por el valor que le damos a la actividad política como herramienta de trasformacionó, no importa cual sea nuestro posicionamiento".

Llamó a "empujar el carro todos juntos, para el mismo lado" y por el bienestar de la comunidad.

La suma dineraria que surge de la aplicación de la presente ordenanza será destinada a la entrega de subsidios a entidades sin fines de lucro. Se impulsa la presente resolución con el fin de promover el compromiso y el esfuerzo de cada concejal y concejala para con los ciudadanos de la ciudad de Neuquén.

La norma alcanza únicamente a los concejales y las concejalas titulares con cargos vigentes.