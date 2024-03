Presentaron un proyecto para descontar el sueldo a los concejales que falten a sesiones

En caso de que la inasistencia no sea justificada, o la justificación no sea avalada por el cuerpo, se procederá a descontar el 50% de la dieta. Según prevé el proyecto, ese dinero se destinaría a organizaciones sin fines de lucro .

Además, supone que cuando un edil llegue a ocho ausencias en el período ordinario de sesiones, "constituye inconducta en el desempeño de sus funciones", por lo que el Concejo puede resolver en los términos del artículo 64 de la Carta Orgánica Municipal. Este punto, supone que el Deliberante podrá "suspender o excluir a cualquiera de sus miembros por indignidad o inconducta en el desempeño de sus funciones y removerlos del cuerpo, para ello se requiere el voto de dos tercios del total de los integrantes.

En diálogo con LMNeuquén, Eguía remarcó que "hay que dejar de ser tan flexibles con el tema de las ausencias" y detalló que habló sobre el proyecto con el bloque que integra y trabajaron para que tenga "el mayor consenso posible" y de esa manera conseguir el acompañamiento de los demás bloques.

Eguía estimó que todos los bloques acompañarán la propuesta, y comentó: "Creo que el oficialismo nos va a acompañar y no hablé con los concejales del PRO, pero supongo que también van a estar de acuerdo". "¿Quién va a estar a favor de cobrar sin trabajar?", agregó.

Joaquín Eguía sobre su proyecto

La propuesta había sido anticipada por el propio Eguía en la sesión de la semana pasada y finalmente fue presentada este lunes. En esa ocasión, el concejal indicó: "Estamos en una etapa de cambios y me parece que tenemos que empezar a ser ejemplo". Además, remarcó que el cuerpo sesiona dos veces por mes y generó la iniciativa "por respeto a todos los trabajadores del Concejo que vienen a las 6 o 7 de la mañana y se quedan hasta la tarde" y "a la gente que nos dio su voto de confianza el 16 de abril".

Eguía comentó que este tipo de resoluciones ya se han presentado en otras ciudades del país con porcentajes más bajos.

Inasistencias injustificadas

El proyecto indica que "se considera inasistencia injustificada aquella ocasión en la que el concejal o la concejala no se encuentre presente o por medio virtual en el recinto del Concejo Deliberante, en ocasión de una sesión ordinaria, especial o extraordinaria. Siempre y cuando no se encuentre debidamente justificada dicha inasistencia o de licencia establecida en el capítulo V del reglamento interno de este Concejo".

Otras iniciativas

El integrante de Hacemos Neuquén continuará presentando proyectos en esta línea y comentó que también está trabajando en una iniciativa para que los concejales tengan que pasar al menos 20 horas semanales en la casa deliberativa.

"Sé que el trabajo de un concejal también está afuera en los barrios y hablando con los vecinos, pero me parece que tienen que venir más seguido", aseguró en su intervención. "Hay gente que quizás no puede cumplir esas 4 horas diarias acá, no hay ningún problema, hay 18 concejales suplentes y alguno va a poder cumplir ese mínimo requisito", remató.

De igual manera que se registran ausencias a las sesiones, ocurre con las comisiones. Eguía preside la de Obras Públicas y Urbanismo y presentará una iniciativa para que las ausencias a esos encuentros también deban ser justificadas y supongan un descuento en la dieta de quienes se ausenten.

"Concejal que falta a una comisión se le descuenta el 20% y se acumula por cada inasistencia", detalló. Además, agregó que "dentro de ese proyecto se va a establecer que la presencia a la sesión y a las comisiones debe ser en un 80% de manera presencial".