Condena millonaria para una empresa de aberturas del Alto Valle

En esa instancia, la empresa se comprometió a realizar un nuevo relevamiento y entregar las ventanas en un plazo de 30 días, además de bonificar los costos de instalación. Sin embargo, una vez más, Fabesur incumplió con sus propias promesas.

poder-judicial-roca.jpg

Fin de la relación comercial

Frente al nuevo incumplimiento, el damnificado remitió otra carta documento, comunicó que consideraba disuelto el contrato y presentó una demanda por daños y perjuicios. Solicitó la devolución del dinero pagado, los intereses correspondientes y una indemnización por los daños causados.

La empresa intentó defenderse en sede judicial argumentando que el cliente no había pagado a término, que no había cancelado el total del precio y que la demora en la entrega se debía a que la obra no estaba en condiciones de recibir las aberturas. Pero esas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas suficientes.

El Juzgado Civil y Comercial N° 5 de General Roca acreditó el incumplimiento por parte de Fabesur y falló a favor del consumidor. Además, habilitó al demandante a ejercer las acciones contempladas en la Ley de Defensa del Consumidor.

En su sentencia, el juez consideró el impacto económico y emocional que tuvo el incumplimiento contractual sobre la vida del demandante y su familia. Por eso, condenó a la empresa a abonar más de 35 millones de pesos en concepto de daño directo, daño emergente, privación de uso y daño moral.