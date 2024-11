Convocan a docentes neuquinos a no realizar las pruebas Aprender

El gremio ATEN convocó a los docentes a no realizar las pruebas Aprender previstas por el gobierno nacional para este miércoles en todas las escuelas del país, incluida Neuquén . "Es una evaluación estandarizada que no refleja los aprendizajes situados de los alumnos e ignora las falencias materiales y simbólicas que existen", sostuvo enfáticamente el secretario general Marcelo Guagliardo.

En diálogo con LMNeuquén agregó que las pruebas Aprender no requieren de la adhesión de los docentes. "No es obligatorio realizarlas", aseveró. Además, el gremio ATEN se adelantó con una medida gremial ante la Subsecretaría de Trabajo que ampara a los trabajadores de la Educación en caso de que no ejecuten lo resuelto por el Ministerio de Capital Humano, dentro del marco del Plan Nacional de Alfabetización que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei.