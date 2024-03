Corre riesgo la Estación Meteorológica regional por los despidos de Javier Milei

Sus dos compañeras de trabajo están transitando las últimas instancias del largo proceso de admisión que prevé el SMN. Una de ellas, casi lo ha completado, a la otra le queda un poco más, incluida una prueba que debería realizar en poco tiempo más.

Estación Meteorológica .jpg La Estación Meteorológica local lleva muchos años recopilando información sobre las condiciones del tiempo.

No es fácil ingresar al SMN. Los aspirantes deben pasar un proceso de preparación de 10 años, transcurrido el cual todavía tendrán que sortear un año más de evaluación. Por eso, concursar e ingresar a planta es casi una proeza.

Entre los despedidos por el gobierno de Milei, se encuentra el responsable de todas las estaciones del país, quien llevaba más de 20 años en el organismo y no era empleado de planta. Lo echaron por negarse a hacer una lista negra para despidos.

En el SMN "falta personal"

"No se puede hablar de ñoquis en nuestra institución, como andan diciendo, hablando que son de La Cámpora y cosas así", manifestó Merlino, quien aseguró, en cambio, que "no sobra nadie" para la cantidad de tareas que se llevan adelante. Mencionó el caso de la Estación Meteorológica de Neuquén, donde, a raíz de una jubilación y tres pases a retiro, no relacionados con los actuales recortes de personal, ahora solamente hay cinco personas trabajando. Cubriendo, además, turnos nocturnos. “En realidad, falta personal”, agregó.

Indicó que a los empleados no permanentes se les hacía hasta ahora contratos por un año, pero el gobierno nacional ha resuelto recientemente que en adelante se harán solo por tres meses, con lo que existe gran preocupación por lo que pueda ocurrir si continúan los recortes. Esa es la vigencia de dos de los contratos en la estación local.

Según la información que se maneja dentro del SMN, hasta el momento han sido despedidos, en el país, 48 trabajadores y se han concretado también 24 renuncias. Entre los que se fueron por propia decisión figuran directivos a quienes "se los obligaba" a echar empleados, pero prefirieron irse antes que proceder a ejecutar las desvinculaciones.

estacion-meteorologica-cipolletti.jpg

Merlino efectuó los trámites de su jubilación el año pasado y, por eso, posiblemente tenga que abandonar su labor en el curso de 2024. Lleva 40 años de trabajo en la institución, de los cuales 29 los ha pasado en la EM cipoleña. Uno de sus temores es que no nombren nadie en su reemplazo y con solo dos personas cumpliendo tareas puede resultar muy difícil enfrentar todas las exigencias diarias. Con un solo meteorólogo, el servicio no se puede sostener, aseguró el profesional.

Además, habrá que ver si las autoridades del gobierno nacional y del SMN consideran necesario mantener en funcionamiento la dependencia. Y hay algunas señales de alarma, y no de ahora. Ocurre que en octubre del 2023 se dejó de sostener por un tiempo el servicio de mantenimiento del terreno que ocupa en Yrigoyen y Kennedy, que se llenó de yuyos. Después, se retomó la prestación por un lapso, y luego se volvió a interrumpir. El propio Merlino ha tenido que salir a sacar, con sus propias manos, los yuyos que proliferan. "Parecía una selva", enfatizó.

El destino de la ya histórica EM parece estar complicado. Forma parte de un SMN que ha sido pionero en América Latina y de los primeros en el mundo, gozando, a la vez, de gran prestigio por su capacidad y conocimientos acumulados. Sin embargo, "hoy todo es incertidumbre, y no hay certezas".