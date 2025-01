Creó una merienda saludable para que su hijo lleve al colegio y hoy le llueven pedidos de sus granolas caseras

Mendocina de nacimiento, diseñadora gráfica de profesión y quizás un poco nutricionista por elección, Sol se inclinó a aprender de proteínas, carbohidratos o calorías cuando dejó de comer carne y entendió que una dieta vegetariana implicaba adquirir más conocimientos para tener una alimentación completa y equilibrada. Así, empezó a buscar otras fuentes de proteínas que no provengan de animales y que fortaleciera su organismo y el de su hijo.

"Veía que mucha gente que es vegana o vegetariana no cumple con los requerimientos de una dieta balanceada, y por eso me puse a investigar qué era necesario incorporar", dijo a LMNeuquén . Así, sin ser nutricionista, buceó entre la información disponible y encontró que la soja era una buena alternativa para reemplazar la carne, por su alto contenido en proteínas.

SFP Sol Moschetti emprendedora que hace granolas artesanales (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

De a poco, empezó a sumarla a su dieta, con la elaboración de quesos de soja, soja texturizada y hasta granolas caseras basadas en esta legumbre. "La soja le aportaba proteínas a las granolas y también iba sumando frutos secos o pasas para que tengan calorías", explicó Sol sobre un producto que hacía en su casa para que consumir después del gimnasio o evitar que su hijo comiera galletitas dulces en el colegio.

Cada vez que las convidaba, la respuesta era unívoca. "Todos querían más y decían que la preferían a las granolas de los supermercados, que en muchos casos son ultraprocesadas y aparentan ser saludables cuando no lo son", detalló sobre el puntapié para animarse a vender.

Con las recetas ya perfeccionadas, decidió dejar su emprendimiento anterior en manos de su hermana y meterse de lleno en la producción de granola. Creó cinco versiones y, fiel a su rasgo profesional, un diseño de packaging e identidad de marca que se destaca entre otros productos de las ferias de emprendedores. Y la respuesta llegó con velocidad: en su última presencia en un stand, vendió casi 80 kilos de sus productos.

Hoy, Sol es la fundadora y única empleada de Soy Granola. Compra los ingredientes cuidando siempre la calidad, cocina, ajusta las mezclas, empaqueta y vende. Mientras avanza en la habilitación sanitaria para tener su propia fábrica de granolas, debe medirse con las ventas y los encargos porque no le alcanzan las horas del día para tanta actividad. "Pero estoy muy orgullosa de la respuesta de la gente, porque es la primera vez que emprendo algo sola", relató con la voz embargada por la emoción.

SFP Sol Moschetti emprendedora que hace granolas artesanales (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Y así, ese pedacito de merienda saludable que era sólo de ella y de su círculo más íntimo, hoy se abre paso a través de las ferias, las ventas por redes sociales y la presencia de Soy Granola en dietéticas y farmacias de Cipolletti. Pero Sol no se detiene: sueña con llegar a los supermercados de la zona y también del resto del país porque tiene un objetivo claro: que la comida saludable y sin procesar esté al alcance de todos.

"Cada vez comemos peor porque no tenemos tiempo", dijo y aseguró que muchas empresas alimenticias aprovechan ese contexto para ofrecer como saludables algunos productos que tienen exceso de azúcar, jarabes u otros aditivos. Por eso, decidió estampar los datos nutricionales bien grande en cada paquete, para que se vea con facilidad qué aporta cada gramo de granola que consumen sus clientes.

Variedades y una presentación más ecológica

"Hoy tengo cinco variedades pero voy a estar haciendo una más, es una opción salada", dijo Sol sobre el método de creación de sus productos. "Se me vienen a la cabeza y después voy ajustando para que tengan más o menos calorías", agregó.

Soy Granola tiene mezclas que incluyen avellanas, coco y miel, vegana sin azúcar, frutos rojos y chocolate, que es la estrella entre los pedidos de los clientes más habituales. Lo ofrece en paquetes de medio kilo y que ofrecen una gran cantidad de proteínas, para los que no comen carne o para aquellos que no llegan a cubrir la demanda con el consumo de productos derivados de animales.

SFP Sol Moschetti emprendedora que hace granolas artesanales (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

"La idea era generar algo rico para comer fácil como un snack, pero que tenga todos los requerimientos del cuerpo", dijo y agregó que sus granolas tienen el doble de proteínas que una porción de dos huevos, que podrían formar parte de un desayuno Y ofrecen, además, una opción dulce que se complementa con yogurt, leche o con fruta para tener una comida completa.

"Todas tienen soja, tienen frutos secos, avena, aunque hay otras sin avena. También semillas, coco, frutos disecados, uso chocolate al 70%, no le pongo azúcar ni aditivos ni conservantes", dijo y agregó: "Todos los ingredientes son de primera calidad, uso aceite de oliva extra virgen, extracto de vainilla y no esencia. Algunas tienen miel pero no tienen azúcar ni jarabes que le ponen en el supermercado, porque le dan un gusto artificial y dejan de ser un alimento".

Embed - SOY GRANOLA on Instagram: "Granola de chocolate. A base de soja, trigo sarraceno, almendras, semillas de zapallo y de girasol, chocolate y mantequilla de maní." View this post on Instagram A post shared by SOY GRANOLA (@soy.granola)

También la propuesta de empaquetado sigue una premisa ecológica. "Si bien están empaquetados en plástico por la exigencia de conservación del alimento, quise hacer paquetes de medio kilo para evitar el exceso de residuos", dijo y agregó: "La idea es poder tener los paquetes en casa y si los chicos llevan al colegio, que lo puedan llevar en un tupper".

Sol empezó vendiendo su granola suelta, a granel, pero entendió que el empaquetado le permitía llegar a más personas y a comercios más grandes. Así, las dietéticas de Cipolletti ya le hacen pedidos de 10 o 20 kilos, y también hay clientes fijos que le encargan un kilo a la semana. Sol sigue con su rol todoterreno, que va de los trámites de habilitación a la cocción, la venta y los repartos para los que piden delivery.

Opciones para incorporar la granola

Aunque crece la conciencia sobre la importancia de comer saludable, el diagnóstico de la emprendedora marca que la mayoría no cumple con sus requisitos de alimentación por falta de tiempo. Por eso, consideró que la granola es una opción para tener una comida completa, incluso para los deportistas.

"Yo voy al gimnasio y veo que muchos consumen geles o suplementos porque necesitan más proteínas o más calorías, y la granola es una opción de incorporarlo con un alimento", detalló. Así, aclaró que sus productos son ideales para llevar a los viajes, a las meriendas del colegio o como un snack después del entrenamiento.

"También lo podés llevar a la plaza para tomar unos mates con algo rico y que no sea un budín del supermercado", dijo sobre un producto que se impone, y que marca diferencias con los cereales de desayuno que solían ser elegidos por los niños. pero que incluyen exceso de azúcares o jarabes de fructosa.

SFP Sol Moschetti emprendedora que hace granolas artesanales (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Mi objetivo principal es que la gente empiece a comer sano y no ultraprocesados", dijo Sol y agregó que, por eso, diseñó un sistema de pedidos en Instagram para que los encargos se hagan de forma automática, mientras busca llegar a más góndolas.

Mientras tanto, está presente en las ferias de emprendedores de Neuquén y Cipolletti. "Cuando ven el paquete, ya se lo llevan sin preguntar", contó sobre sus presentaciones de granola, que hoy se ofrecen a 14 mil pesos por medio kilo.

Aunque recién está dando sus primeros pasos en vender ese producto que elaboraba siempre para consumo familiar, Sol sigue ese espíritu nómade que la lleva a moverse. Y hoy, con cuatro años afincada en la región, también quiere que Soy Granola despliegue sus alas, desde el Alto Valle a todo el mundo, con una merienda rica y saludable que también sea de exportación.