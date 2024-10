Crisis en el Correo Argentino: denuncian que no hay insumos para mandar cartas documentos

Aseguran que no hay empleados suficientes para cubrir las entregas y por eso se generan demoras. También hay tardanza en la atención en las oficinas.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Correos de Neuquén y Río Negro, Rafael Tropa, denunció que el Correo Argentino atraviesa una "crisis" importante con falta de trabajadores lo que genera demora en la atención en sus oficinas y en la entrega de cartas y encomiendas. "No hay insumos para enviar cartas documento", confirmó.

"No hay gente para poder cubrir las necesidades que tiene la provincia de Neuquén y Río Negro. Después del desguace terrible cuando arrancaron los retiros voluntarios, se fue mucha gente, por lo que los empleados que quedaron están haciendo las tareas de hasta tres y cuatro personas", aseguró el dirigente sindical.

correo argentino San Patricio del Chañar.jpg Los trabajadores del Correo Argentino de San Patricio del Chañar.

El sindicalista dijo que hay ciudades, como Centenario, donde no quedan carteros. Para hacer entregas en ese lugar, deben movilizarse los trabajadores desde Neuquén, donde también quedó la mitad de los empleados.

"Yo entiendo al usuario, porque el usuario no está para perder el tiempo, para pasarse la mañana en el correo buscando su encomienda. Pero se acerca al salón de ventas y nosotros no tenemos insumos, no tenemos formulario de carta documento. Entonces, cómo esa persona que tiene miles de cosas para hacer puede tener tanta injusticia", lanzó el sindicalista, quien además aseguró que el personal quedó con salarios muy "desfasados" y que un cartero "gana 600 mil pesos".

Con la baja de personal, dijo además que hay trabajadores que viven en Roca o Regina y deben llegar hasta Neuquén capital. "En la provincia de Neuquén éramos 250 empelados y ahora somos unos 100. Y encima siguen los retiros voluntarios", advirtió en declaraciones a Mañanas en Red.

Cipolletti covid-19 Correo Argentino cerrado por coronavirus (6).jpg Anahi Cardena

Tropa insistió que además de no tener la gente para cumplir los servicios también el equipamiento es "obsoleto". "No tenemos los medios como para poder ser un correo totalmente eficiente. Si ellos quieren privatizar, bienvenido sea. No le encuentro la solución", dijo.

Carta documento

En cuanto a la situación que atraviesan con la falta de insumos para poder realizar las cartas documento, el dirigente sindical dijo que hay otros correos que también prestan este servicio que siempre brindó el Correo Argentino.

El sindicalista dice que en la actualidad los usuarios se presentan en una oficina de Correo Argentino y desde ahí lo mandan a Plottier a buscar el formulario para la carta documento.

El Gobierno presentará un escrito para dar de baja el acuerdo con Correo Argentino

Este tipo de trámites tienen fechas de vencimiento, por lo que Tropa manifestó su preocupación ante esta situación que dijo que perjudican a muchas personas.

"No hay nada de tecnología. Esas cosas tienen que cambiar por el bien de todos. No sabemos qué va a pasar con el Correo Argentino, me preocupa", comentó el dirigente, quien además contó que ante estas demoras muchos clientes se enojan con los empleados y que días atrás tuvieron que llamar a la Policía en la sucursal de Cinco Saltos.

El sindicalista dijo que además tienen problemas edilicios en muchas oficinas, por lo que reclamó definiciones de las autoridades del Correo Argentino para poder brindar un buen servicio. "Yo no sé si llegamos a fin de año", concluyó.