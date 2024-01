El Hallazgo del operativo Cristian Haspert.mp4

“No, no, esto no lo puedo dejar acá. No, no, no, al corazón derecho. Este se viene conmigo”, dice Haspert en el video que subió a Instagram en el momento en que abrió la caja y para su sorpresa estaba el DVD de "2 Classic Albums Under Review: Use Your Illusion 1 & 2", un documental sobre los dos álbumes lanzados en forma simultánea por el grupo en septiembre de 1991 y que incluye imágenes raras de la banda, largas entrevistas con músicos y vocalistas que trabajaron en los discos, entre otros materiales de importancia para los fanáticos de la banda. Haspert confesó que no tenía ese material y fue por ello que decidió llevárselo a su casa.

Comenzó el operativo puerta a puerta

Este lunes se inició el operativo "puerta a puerta" en los barrios Don Bosco II y Gran Neuquén Sur. Durante 2023 este programa recorrió los 48 barrios de la ciudad y juntó unas 20 mil toneladas de residuos voluminosos.

Por unos días se parará la limpieza del operativo Puerta a Puerta.

Una vez notificados, los vecinos disponen en la vereda escombros, electrodomésticos sin uso, restos de construcción, desechos de poda, termotanques antiguos, chatarra vieja, entre otras cosas, que son retirados por el municipio. Residuos que si no se disponen a través de este servicio gratuito pueden terminar en un canal o en la barda como microbasural.

"Siempre se hacen dos barrios en simultáneo, uno en el sector este y otro en la zona oeste de la ciudad", explicó Haspert. Informó que las montacargas y el camión recorren los sectores programados de 8 a 16.

El operativo continuará en una segunda etapa en Gran Neuquén Sur hasta el 20 de enero; en tanto, del 15 al 20 de enero en La Sirena.