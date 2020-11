El guardián de la limpieza que escracha a los sucios

“Los neuquinos tenemos la suerte de vivir en una ciudad rodeada por ríos pero es lamentable que haya personas que no los cuiden”, afirmó Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, quien desde hace varios años viene llevando adelante una cruzada contra los vecinos que no cuidan los espacios públicos. Pero no sólo lanza críticas a esos vecinos desaprensivos sino también utiliza las redes sociales para efectuar escraches a quienes arrojan sus desperdicios en cualquier lado y crean microbasurales.