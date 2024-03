Cuáles son los descriptores de vinos blancos más frecuentes

No es lo mismo el sabor que el gusto para identificar determinados indicadores.

Los vinos blancos tienen una gran virtud: para aprender son muy prácticos y didácticos, por la sencilla razón de que se ofrecen con claridad a los sentidos. En ellos no hay más que lo que ofrecen, porque al no haber taninos ni otras sustancias que engrosan a los vinos tintos, la percepción de los blancos es más nítida.

Por eso, para aprender de vinos, resultan mejores. En particular a la hora de los aromas, esa entelequia difícil de aprehender de la que depende todo el sabor de un vino. Y nótese que digo sabor y no gusto, que podrían parecer lo mismo y no lo son: los sabores son siempre aromas percibidos desde la boca y en el olfato, y son tan diversos como sustancias aromáticas existen; los gusto, en cambio, son las impresiones de la lengua y se ajustan al modelo de 4+1, es decir, gusto dulce, salado, amargo y ácido, con el umami como el quinto desconocido que hace al conjunto.