Cuántos rescates realizaron los Guardavidas de Neuquén en Año Nuevo y qué recomiendan ante la ola de calor

El 1° de enero fue una jornada tranquila para los guardavidas de Neuquén , con menos rescates y más prevención que en Navidad, cuando se realizaron 50 intervenciones. Ante la ola de calor que se espera , con temperaturas de hasta 38 grados, el equipo refuerza medidas de seguridad en playas y zonas no habilitadas para garantizar la protección de los bañistas.

El inicio del 2025 trajo alivio para los guardavidas tras el intenso trabajo realizado durante las celebraciones del 25 de diciembre. "Por suerte no hubo nada grave. Realizamos muchísima prevención. Estuvo la totalidad de los guardavidas en la playa, y no se sintió tanto el calor como el 25. No hubo la misma cantidad de rescates que en Navidad, estuvo mucho más tranquilo", informó Gastón Gaona, Secretario de Prensa del Sindicato de Guardavidas del Neuquén, en diálogo con LU5.