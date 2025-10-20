Neuquén La Mañana María Auxiliadora Cuarto grado del colegio María Auxiliadora copó la redacción de LM Neuquén

Sebastián Fariña Petersen

Los estudiantes de cuarto grado del colegio María Auxiliadora de esta ciudad estuvieron en la redacción de LM Neuquén para conocer cómo es el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario. Dialogaron con los periodistas sobre las tareas que realizan durante toda la jornada e hicieron preguntas sobre cómo se trata la información.

El jueves fue el turno de los alumnos de la división A. Los chicos que hicieron la recorrida son Emilia, Catalina, Leire, Sofía, Trinidad, Antonia, Milo, Iván, Martina, Esmeralda, Zoe, Camila, Magalí, Paz, Antonella, Simón, Olivia, Ernestina, Fausto, Felipe Gino, Felipe, Federico, Tiziano, Nina, Sofía, Juan Andrés, Baltazar, Emma y Delfina.

En tanto, el viernes nos visitaron los de la división B.