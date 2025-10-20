Cuarto grado del colegio María Auxiliadora copó la redacción de LM Neuquén
Los chicos charlaron con los periodistas sobre cómo se trabajan las noticias en el diario.
Los estudiantes de cuarto grado del colegio María Auxiliadora de esta ciudad estuvieron en la redacción de LM Neuquén para conocer cómo es el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario. Dialogaron con los periodistas sobre las tareas que realizan durante toda la jornada e hicieron preguntas sobre cómo se trata la información.
El jueves fue el turno de los alumnos de la división A. Los chicos que hicieron la recorrida son Emilia, Catalina, Leire, Sofía, Trinidad, Antonia, Milo, Iván, Martina, Esmeralda, Zoe, Camila, Magalí, Paz, Antonella, Simón, Olivia, Ernestina, Fausto, Felipe Gino, Felipe, Federico, Tiziano, Nina, Sofía, Juan Andrés, Baltazar, Emma y Delfina.
En tanto, el viernes nos visitaron los de la división B. Ellos son Santino, Felipe, Lupita, Emilia, Catalina, Ramiro, Mateo, Helena, Sofía, Emilia, Lucio, Felipe, Faustina, Emilia, Olivia, Mateo, Guillermina, Alba, Victoria, Mía Emiliana, Luisa, Emma, Mateo, León, Emma y Paz.
La impulsora de las actividades es la maestra de grado, Fabiola Pincheira, quien acompañó a los peques en las dos visitas. También fueron parte de los recorridos los docentes Martín Jensen, Silvia Bermúdez, Alejandra Szucsich y Carina Huenchuñir.
