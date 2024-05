Darío Martínez respondió las críticas del gobernador y dijo que "Figueroa le tiene miedo a Milei"

Incluso fue más allá y dijo que el Ejecutivo provincial “avala activamente este tremendo ajuste de Milei. Yo lo entiendo, Figueroa le tiene miedo a Milei” . Tras agregar: “Nosotros no, ni al él, ni a Milei. Así que vamos a defender los derechos y los intereses de los neuquinos, en Neuquén y en el Congreso Nacional. Y si Figueroa cambia de opinión y de actitud, será bienvenido”.

Este último jueves el gobernador apuntó contra aquellos legisladores de la provincia “que no hicieron nada por Neuquén”. En declaraciones a LMNeuquén explicó que se refería a “esos legisladores que dijeron 'vamos a seguir poniendo palos en la rueda'. Porque como hicieron todo mal, ahora se dan el lujo de seguir poniendo esos palos en la rueda. Y miren que algunos ocuparon cargos nacionales. Díganme: ¿ Qué han hecho para la provincia de Neuquén?”.

Video 1 backend_Entrevista Rolo Figueroa.mp4

Luego de sentirse aludido, Martínez respondió que le será difícil desprestigiarlo porque “los números, la producción y su ritmo arrollador, las obras hechas y en marcha, y la opinión de los gremios y los empresarios sobre nuestra gestión es bastante distinta”.

El panorama hidrocarburífero y su paso por Energía de la Nación

Detalló que cuando se hizo cargo, en plena pandemia bajo la gestión de Alberto Fernández, la producción de Gas venía en declive al 8% anual, la del petróleo estaba estancada en niveles bajísimos, Vaca Muerta estaba paralizada sin actividad, la desocupación y las suspensiones llegaban a decenas de miles, y las Pymes Neuquinas estaban en estado desesperante. Aseguró que “así de dantesca era la situación, pero con trabajo, políticas correctas y decisiones la revertimos absolutamente”.

Martínez contó que se puso en marcha el Plan Gas.Ar, se dio impulso a los oleoductos Duplicar plus y OTASA, y se comenzó con la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Presentación gasoducto Néstor Kirchner Agustín Martínez

A partir de esas decisiones “la producción de Gas y de Petróleo no paran de batir récords, el nivel de inversión es arrollador con perforaciones y fracturas que no paran de crecer, hay plena ocupación, la oferta de trabajadores no alcanza a cubrir la demanda, y las Pymes y empresas Neuquinas están a full”.

Como consecuencia de esas políticas, el ahora diputado neuquino añadió que “este sendero de crecimiento que dejamos en plena marcha nos lleva a los 700.000 barriles diarios en 2025 y, si Figueroa y la nueva conducción de YPF no la choca, a 1.000.000 de barriles en 2027”.

“Está claro que algo positivo hicimos y que nuestra gestión tiene bastante que ver con este presente y el futuro de la producción Hidrocarburífera”, se atajó el presidente del bloque de diputados de UxP.

Las críticas a Rolando Figueroa

“Figueroa le regala Neuquén a Milei, respaldando el DNU y la Ley Bases de Milei”, acusó el diputado peronista. Dijo que "estas son las principales herramientas que usa Milei para este robo directo al bolsillo de los Neuquinos, y Figueroa lo avala en silencio y ordenando a sus diputados votar disciplinadamente”.

Para Martínez, “Milei, con Figueroa de aliado, hacen que para los neuquinos y neuquinas sea inalcanzable llenar el changuito, comprar los remedios, pagar las boletas de luz y gas, llenar el tanque de nafta o pagar la cuota de la prepaga”.

El legislador castigó el accionar del gobernador: "Figueroa, sin defender los derechos y el bolsillo de los neuquinos, le regala los votos en el Congreso para que Milei, incluso, vuelva a bajarle directamente el sueldo a los Neuquinos, cobrando le impuesto a las Ganancias”.