Dejó la panadería de su padre para convertirse en La Diabla del reggaeton neuquino

Melina Salvador es una joven de 25 años, nacida y criada en Neuquén, que se tiró "a la pileta" y con mucha fe la encontró llena, en busca de cumplir su sueño y una misión. Dejó la panadería de su padre, donde trabajaba, y forjó su propio destino. Con tan solo 22, arrancó su carrera profesional como artista de reggaeton urbano. "Pasé por muchos trabajos y nada me llenaba, sentía que algo me faltaba. Mi ser pedía música. Y yo sabía dónde quería ir , no sabía cómo", expresó, en diálogo con LMNeuquén.

Después vino su nombre artístico, La Diabla, con un trasfondo muy personal que revela otra motivación: "Yo quiero dejar un mensaje con mi música. Si te menciono La Diabla, es imaginarse a una chica mala, maldita. Pero no creo que tenga que ser así. Es un nombre con peso, que empodera; pero también muestra a una mujer sensible que le rompieron el corazón. Siempre luché contra las etiquetas y vi la oportunidad de llamarme así para involucrarme con ese mensaje, más allá de mi música".

Digamos que La Diabla es reggaeton, noche, perreo. Poder y fortaleza. Pero también puede ser sensible. Contra la Pared y Friki Fri, su cuarto tema, muestran ese costado de La Diabla empoderada. Pero no falta mucho para que vire al reggaeton romántico. La cosa, justamente, es no encasillarse. "Dentro de poco romperé con ese estereotipo. La Diabla puede ser todo eso", sostuvo la joven artista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@esladiablaa)

No quiso adelantar mucho de su quinto tema, que ya grabó y en cualquier momento se viraliza. Hablemos mejor de lo que sí se puede y anda muy bien en las redes. Su cuarto tema Friki Fri, totalmente grabado en un gimnasio de Neuquén (Furia Box), donde ella practicaba boxeo. Ahora, metida en la canción, desempeñó varios roles que la muestran con una chispa especial para teatralizar situaciones y escenarios. Hay bailarinas y mucho reggaeton.

Por ahora, quiere hacer una temporada de reggaeton y luego indagar en otros géneros urbanos como el RKT, más próximo a lo que se conoce como "turreo" y a la "Cumbia 420"; y el trap.

Son sus primeros pasos de una carrera profesional que arrancó hace tres años. Tal vez su camino la lleve a Buenos Aires y otros sitios, pero La Diabla aseguró que en Neuquén también se puede hacer música. Aseguró que hay una corriente de artistas "muy talentosos" que está creciendo un montón.

"Yo soy una persona que prevalece acá para demostrar que se puede. Cuando hay ganas y creatividad, no hay límites; y lo simple muchas veces termina siendo, por así decir, lo mejor o favorable. Hay muchas herramientas para lograrlo. Acá está lleno de talentos; y no veo limitaciones en ningún lugar", aseguró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@esladiablaa)

De esta manera, derriba el ¿mito? por el cual "Dios atiende en Buenos Aires" para dedicarte al arte o hacer música y triunfar. La realidad es que las distintas plataformas virtuales y el poder fenomenal de las redes sociales cambiaron las reglas de juego de manera radical. Digamos que hay varias herramientas al alcance de la mano de mucha gente que desea mostrar su talento y explotar esa veta a niveles inimaginables. Tal vez no pueden en sus comienzos subirse a un escenario y llenar un teatro o la platea de un estadio, pero suman seguidores y visualizaciones por miles.

Para La Diabla, "no fue una decisión fácil seguir mi sueño. Me estaba lanzando a una pileta que por mi fe estaba llena de agua y no me arrepiento. Mi familia cree en mí y me apoya".

Los dos primeros temas los grabó en Buenos Aires, pero ya con el tercero y cuarto tema contó con un equipo de trabajo que está en Neuquén.

El reggaeton no es moda

¿Por qué reggaeton y no otra cosa? Lo cierto es que para La Diabla, el reggaeton "no es moda, es un estilo de vida, algo que se siente. Acá llegó un poco tarde, pero yo lo consumí desde muy chica. Mucho Daddy Yankee y Don Omar...Yandel, Factoria, Makano.. mis referentes. Aventura, Plan B. Sobre todo los dos primeros", dijo. "Y no me cierro", prosiguió la reguetona neuquina.

"Para mi el reggaeton trasciende espacio y tiempo, lo amo. Es mi estilo de comunicarme a través de la música, permite expresar las emociones que quieras. Desde algo romántico hasta el reggaeton que te sube las vibras. Es una cultura para mí que abarca valores, identidad, pertenencia, lenguaje, es una pasión", reveló la joven artista.

Por ahora explora en la música como solista, pero en un futuro confesó que le encantaría hacer colaboraciones para otros artistas. "Me encantaría con Rels B y Karol G", expresó.

Un párrafo aparte se lo dedicó a su mejor amigo, con quien hizo la escuela en el ECEN. "Enzo, una persona muy importante para mí. Fue quien hizo la tipografía de mi logo", reveló.

Pueden conocerla y conocer su trabajo en distintas plataformas como Youtube, Spotify y Tik Tok. Aparece como @esladiabla. En Instagram: @esladiablaa