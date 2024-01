Del campo a la ciudad, conocieron por primera vez Neuquén capital

Son alumnos de dos escuelas del norte neuquino: Coyuco y Cochico. La mayoría no conocía la ciudad. Sorpresas y alegría. Lo que más disfrutaron y les llamó la atención.

Algunos no podían creer la cantidad de vehículos que cruzaron. Contaban con los dedos de las manos y los pies, pero no les alcanzaron. También quedaron asombrados con los aviones que sobrevolaron la ciudad, cuando alguien les daba una charla informativa en Casa de Gobierno y no podían quitar la vista del cielo. Hacia arriba miraban los edificios, muy sorprendidos con las alturas. "Fue muy sorprendente para ellos encontrarse con todo eso", indicó el cuerpo docente.