Denuncian que Juliana Awada realizó fogones ilegales en Villa La Angostura

La polémica situación ocurrió durante una visita de la ex primera dama al Cerro Dormilón junto a un grupo de amigos.

Vecinos de Villa La Angostura denunciaron a un grupo de personas , entre quienes identificaron a la ex primera dama Juliana Awada , por realizar fogones ilegales en el Cerro Dormilón durante el pasado fin de semana. Las publicaciones realizadas por Awada confirmarían lo dicho por los denunciantes.

El incidente ocurrió en una zona no habilitada , ubicada a 300 metros del sector permitido para acampar, lo que generó indignación en la comunidad por el alto riesgo de incendios forestales en esta época del año.

Por más momentos de felicidad , naturaleza , caminatas , mates y risas !!!.jpg Foto publicada por Juliana Awada en su cuenta de Instagram.

Otro testigo precisó: “Eran alrededor de las 22:15. El fuego era considerablemente grande, y utilizamos binoculares para verificar su tamaño y ubicación exacta”.

Ante la gravedad de la situación, los jóvenes intentaron llamar la atención de los infractores. “Comenzamos a alumbrarlos con nuestras linternas y a hacerles señas. También utilizamos el silbato de rescate que llevamos en la mochila de trekking. Afortunadamente, minutos después, apagaron el fogón”, relataron. Sin embargo, preocupados por las posibles consecuencias, decidieron regresar al lugar del incidente a la 1 de la madrugada del domingo para asegurarse de que el fuego permaneciera apagado. Según constataron, el fogón ya no estaba activo.

Con la luz del día, el domingo por la mañana, uno de los testigos exploró la zona y observó desde una loma cercana al refugio que había dos carpas, una azul y otra verde agua, instaladas en el lugar donde la noche anterior se había visto el fogón. Horas más tarde, divisaron a cinco personas caminando cerca del refugio. Según describieron, entre ellos había dos hombres y tres mujeres.

Patagonia, amigos, familia, naturaleza (1).jpg Carola del Bianco y Juliana Awada en Villa La Angostura. (Foto: Instagram/caroladelbianco)

Los testigos decidieron confrontar al grupo y advertirles sobre la ilegalidad de sus acciones. “Les comentamos que los habíamos visto acampando y haciendo fuego, que lo habíamos denunciado a Parques Nacionales, y que lo que estaban haciendo era extremadamente peligroso en esta época del año. Intentaban evitar el contacto visual y se mostraban incómodos”, indicaron.

Uno de los hombres admitió la falta, aunque intentó minimizarla. “Es verdad, está mal, pero quedate tranquilo que dejamos todo impecable”, expresó. Según relataron los vecinos, el hombre incluso trató de desviar la conversación argumentando que “Parques no controla los motores Dos Tiempos de las lanchas”, algo que no tenía relación con lo que le reclamaban.

Los testigos también señalaron que este tipo de incidentes no es aislado y criticaron la falta de controles efectivos en la zona. Según informaron, los guardaparques ya habían recibido otras denuncias por fogones en el Cerro Dormilón ese mismo día, pero no pudieron labrar infracciones porque no encontraron a los responsables “in fraganti”.

Publicacion de Juliana Awada en Villa La Angostura.PNG Publicación de Instagram de Juliana Awada.

La evidencia en redes sociales

Tras el incidente, los vecinos decidieron buscar a los responsables en redes sociales, logrando identificar a dos de ellos como Carola del Bianco y ‘Paquito’ Mayorga, quienes tienen una casa en el Machete Country Club. Además, detectaron que Juliana Awada, ex primera dama de la Nación, había publicado el 7 de enero imágenes en su cuenta de Instagram tomadas en el Cerro Dormilón, donde aparece junto a sus amigos. En una de las fotos se puede observar el lugar donde se había realizado el fogón, con brasas aparentemente cubiertas por arena.

La revelación de la presencia de Awada en el grupo que realizó las actividades ilegales generó mayor indignación entre los vecinos, quienes destacaron que la actitud de los implicados refleja una falta de respeto por las normas de conservación y protección del medio ambiente en áreas protegidas.