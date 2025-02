Desgracia con suerte en Mari Menuco: un árbol cayó sobre su carpa y quedaron atrapados

"Él me dijo: 'Tío, metí las manos, abrí la ventana de la carpa y por ahí pude sacar a la nena, al nene no lo pude sacar'", relató un familiar en declaraciones con Canal 7 Noticias.

El padre no logró salir por completo, ya que una de sus piernas quedó atrapada bajo el peso del árbol. La situación se tornó aún más difícil debido a la falta de luz y la ausencia de una respuesta rápida de los encargados del camping.

arbol cayó sobre una carpa en un camping de Mari Menuco (1).jpg

Un grupo de campistas que escucharon los gritos de auxilio se acercaron para intentar levantar el árbol con un fierro, pero la herramienta se dobló por el peso. Finalmente, lograron liberar al hombre utilizando un criquet de una camioneta.

"Se le dio por ponerle el criquet a un carrito y se lo pudo levantar (al árbol), igual hubo que 'tironearlo' para poder sacarlo", detalló el familiar.

Indignación por la falta de asistencia

Uno de los puntos más críticos de la situación fue la falta de asistencia médica inmediata. Según relató el familiar, pidieron auxilio, pero la respuesta que recibieron fue que no era un caso grave y, por lo tanto, la ambulancia no iría.

"La Policía no puede determinar si una cosa es grave o no es grave. Él podría haber tenido un derrame interno o algo, o a la nena haberle lastimado un ojo la rama. Muy mala la actitud de la persona de ahí, no sé si será el dueño o el encargado, que no tuvo la voluntad de decir 'lo subo en mi auto y lo llevo al hospital'. Nada", expresó con indignación.

arbol cayó sobre una carpa en un camping de Mari Menuco (2).jpg

El hecho dejó muchos cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del camping y la responsabilidad de los encargados en situaciones de emergencia. "No sé si ellos tendrán áreas protegidas o algo. Esto fue una desgracia con suerte", aseguró el familiar.

Al revisar los daños tras el incidente, se dieron cuenta de que la tragedia pudo haber sido mucho peor. "Hoy, cuando estábamos limpiando las cosas, encontramos que donde dormían los nenes, el colchón inflable estaba atravesado por una rama. Justo al lado de donde estaba durmiendo el nene. Realmente podría haber sido fatal", agregó.

A pesar del susto y las heridas, la familia se encuentra fuera de peligro. El padre, quien sufrió heridas de consideración en una de sus piernas, se está recuperando, mientras que su esposa y los niños, salvo una pequeña lesión en el rostro de la nena, resultaron ilesos.