Desmonte en una playa alejada en Mari Menuco: los dueños y el origen del conflicto

En la zona del istmo hay un compromiso de escrituración de tierras. También es un área no convencional de YPF con una pretensión de una comunidad mapuche.

La intervención del movimiento de suelo en una playa del istmo del lago Mari Menuco.

El llamativo movimiento de suelo detectado en una playa aislada del istmo del lago Mari Menuco abrió una investigación por parte del gobierno provincial, para fiscalizar esa zona, en una playa alejada, a unos 18 kilómetros de la villa, pasando la represa de Los Barreales . Alguien colocó una tranquera, desmontó una hectárea y realizó una bajada de lanchas con otro importante movimiento de piedras.

Sin embargo, ese lugar ya tiene antecedentes de conflictos. Hay acuerdos de escrituración aún inconclusos, reconocimientos territoriales parciales y concesiones hidrocarburíferas que se superponen en el mismo espacio.

La intervención es visible y de gran escala, según informó LM Neuquén con imágenes de drone. En el lugar apareció un desmonte, junto con la apertura de un camino hasta la costa, sin carteles de obra ni permisos ambientales conocidos. Según confirmó el Gobierno provincial, no se trata de actividad petrolera ni de una obra autorizada, y se ordenó una fiscalización urgente.

Omar Gutierrez con los Kaxipayin El exgobernador Omar Gutiérrez mantuvo buena relación con la comunidad Kaxipayiñ, que reclamó el istmo del Mari Menuco. Pese a que la ocupación de ese lugar fue después de 2006 fecha de corte del relevamiento de tierras mapuche, Provincia le reconoció la posibilidad de escrituración,. Ahora reclaman ese trámite adminitrativo como pendiente. Un acuerdo que hoy tuvo consecuencias en Vaca Muerta.

La playa se encuentra dentro del área concesionada a YPF La Angostura Sur II, a través del decreto 276 del 8 de mayo de 2025, donde se le otorga la concesión de explotación no convencional a la operadora, por un plazo de 35 años.

Playa en Mari Menuco: zona de concesión petrolera

El decreto habilita un plan piloto de cuatro años, con tres pozos horizontales en la formación Vaca Muerta, una inversión estimada en 41,9 millones de dólares y una regalía del 12%. La norma aclara que la concesión alcanza solo al subsuelo, sin otorgar derechos sobre la superficie, que continúa bajo otros regímenes legales.

Sin embargo, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, aclaró a este diario que el movimiento de suelo no se corresponde con ningún permiso ambiental ni con tareas vinculadas a Vaca Muerta.

El dato de movimiento de suelo, lejos de despejar dudas, las profundiza porque no se trata de una explotación petrolera ni de una obra pública; entonces, ¿qué motivó el avance sobre esas tierras?

El trasfondo del caso remite a un Acta Acuerdo firmada el 28 de febrero de 2023 entre la Provincia del Neuquén y la Comunidad Lof Kaxipayiñ, ratificada luego por decreto provincial, durante el gobierno de Omar Gutiérrez. En el punto II.5, la provincia se compromete a mensurar las tierras del ismo y escriturarlas. Se hizo la mensura, pero el trámite nunca se completó, por lo que ese acuerdo parece haberse roto en el cambio de gobierno.

En su momento, quien formó esa acta fue el exministro de Turismo, y excandidato a diputado nacional por el MPN, Sandro Badilla, el fiscal de Estado Raúl Gaitán y representantes de la zonal Xwanko de la Confederación Mapuche del Neuquén.

En ese acuerdo, la Provincia se comprometió a mensurar y escriturar tierras fiscales ubicadas en el istmo, correspondientes a ocupaciones posteriores a la sanción de la Ley 26.160, con plazos concretos: ocho meses para la mensura y seis meses posteriores para la escritura. La comunidad, a su vez, renunció expresamente a realizar reclamos sobre otras superficies fuera de las delimitadas en los anexos cartográficos.

Sin embargo, aún se desconoce cuál es la situación administrativa actual de esas tierras: si las mensuras se realizaron, si las escrituras avanzaron y, sobre todo, si la comunidad llegó a tomar posesión efectiva de los lotes comprometidos.

A esa indefinición se suma otro elemento, que es la concesión no convencional de La Angostura Sur I y II, otorgada a YPF en el marco de la readecuación del área Loma La Lata–Sierra Barrosa.

Desde el punto de vista jurídico, la concesión se limita al subsuelo, pero en la práctica introduce otro mapa administrativo sobre el mismo espacio físico. Así, en el istmo conviven un reconocimiento de ocupación comunitaria (con compromisos de escrituración pendientes), una concesión hidrocarburífera vigente y sectores del perilago con tenencia históricamente difusa.