Detectan decenas de edificios y miles de lotes de barrios privados con deudas millonarias en Neuquén

La Municipalidad intensifica el Programa Integral de fiscalización de inmuebles no declarados y ya detectó importantes deudas.

La Municipalidad de Neuquén detectó decenas de edificios que no pagan impuestos y miles de lotes de barrios privados con deudas millonarias. La información surge del programa integral de fiscalización de inmuebles no declarados, a través del cual se monitorean torres, complejos de departamentos y edificios en distintos sectores de la ciudad y se detectaron importantes deudas por Servicios a la Propiedad Inmueble.

La primera etapa del programa abarcó a barrios privados y detectó 2.557 lotes con deudas de $220 millones . Mónica Pesce, subsecretaria de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Neuquén, señaló en diálogo con LU5 que, dentro de los deudores de los barrios privados, un 60% ya regularizó y el otro 40% todavía no, por lo que "estamos en condiciones de certificar esa deuda, es decir de cobrarla mediante un proceso legal".

El programa también incluye el recorrido de la ciudad junto a inspectores para relevar los edificios no declarados , ya sean torres o complejos, esto es, todo lo que rige por el régimen de propiedad horizontal.

"Estamos detectando desde hace bastante tiempo que muchas desarrolladoras y constructoras que hacen edificación y construyen departamentos, cuando terminan el proceso de construcción venden las unidades funcionales, pero en la Municipalidad no realizan el trámite de cambio de titularidad ni de responsable de pago, con lo cual nosotros tenemos como responsable de pago a la constructora o desarrolladora y están pagando por una sola nomenclatura catastral, cuando ya está habitado el edificio", aseguró Pesce.

Eso significa que hay mucha gente que ya vive en esos edificios y hace uso de los servicios de la Municipalidad, pero no pagan los retributivos correspondientes. Desde enero a la fecha y, según explicó la funcionaria, se encontraron 31 edificios que no estaban declarados en diferentes barrios de la ciudad.

La construcción de edificios avanza por la demanda habitacional. A la hora de las ventas, Neuquén sigue cara.

Nuevas edificaciones en Neuquén

A modo de ejemplo, contó que en febrero recorrieron los barrios Confluencia y Belgrano y mediante un relevamiento efectuado con fotografías se contabilizaron 41 edificios y se verificó que 17 aún no tributaban por unidad funcional, por lo que se tuvo que solicitar la modificación pertinente. En otras palabras, al no estar declarados los departamentos, los titulares de esos inmuebles no pagan retributivos.

Dado que el desarrollador o el constructor es responsable con esa deuda que tiene con la Municipalidad, aclaró Pesce, la intimación por la deuda es "a esa persona o esa empresa" y amplió: "Tal es así que, cuando la desarrolladora se entera que lo estamos intimando, ahí nos envía los boletos de compraventa o las escrituras que tengan de esas unidades funcionales y ahí podemos decir que tal persona tiene un departamento en tal barrio y debería pagar tanto de retributivo".

construcción edificios Neuquén Omar Novoa

La subsecretaria municipal aportó otro dato importante: “Fueron incorporados a la base 131 edificios nuevos y de varios años de antigüedad mediante partidas tributarias provisorias. Durante años usufructuaron los servicios de la Municipalidad sin pagar un peso. Eso es lo que queremos corregir. Estos edificios representan a 21.000 nuevos contribuyentes”.

Debido al exponencial crecimiento de Neuquén, uno de los objetivos del programa de fiscalización es afrontar en más porcentaje el pago del servicio de recolección de residuos. "Hoy, con lo que se recauda, cubrimos solo el 20% de este servicio, el 80% restante lo afronta el municipio con otros recursos propio", aclaró la funcionaria.