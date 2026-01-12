Detectaron vinchucas en distintas ciudades de Neuquén y refuerzan las acciones de prevención

La detección de vinchucas en distintas localidades de la provincia de Neuquén activó tareas de vigilancia y prevención por parte de los equipos de salud , con el objetivo de monitorear la situación y llevar tranquilidad a la población. Si bien el hallazgo generó preocupación, las autoridades aclararon que en la región predominan especies silvestres que no suelen transmitir la enfermedad de Chagas.

Desde los organismos sanitarios provinciales se explicó que la vinchuca es un insecto de interés epidemiológico porque puede ser vector de un parásito denominado Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de Chagas. Por ese motivo, en Neuquén se sostiene un sistema permanente de vigilancia , que combina controles activos en el territorio y una vigilancia pasiva basada en los ejemplares que acercan los vecinos cuando detectan alguno en sus viviendas o alrededores.

El aumento de hallazgos se vincula directamente con la época del año. Durante los meses de calor, las vinchucas modifican su comportamiento: dejan de permanecer ocultas en grietas, hendiduras de paredes, techos, corrales, gallineros o entre piedras, y comienzan a desplazarse con mayor frecuencia . En verano, además, suelen sentirse atraídas por la luz artificial, lo que facilita que sean vistas en patios, galerías o incluso dentro de las casas.

En la provincia se identifican distintas especies de vinchucas, aunque solo una tiene relevancia epidemiológica directa. Se trata de la Triatoma infestans, conocida por su capacidad de habitar dentro de las viviendas humanas y alimentarse de sangre, lo que la convierte en un potencial transmisor del Chagas. Sin embargo, en Neuquén su presencia es muy escasa, aparece de manera esporádica y, hasta el momento, nunca fue detectada con el parásito.

La mayoría de los ejemplares hallados en la provincia corresponden a vinchucas silvestres, como la Triatoma patagónica y la Triatoma eratyrusiforme. Estas especies viven en ambientes naturales, no se adaptan a las viviendas y no forman colonias domiciliarias, lo que reduce significativamente el riesgo sanitario. Aun así, su aparición genera alarma, por lo que se insiste en la importancia de informar cada hallazgo.

Dónde habitan las vinchucas en Neuquén

En cuanto a los lugares donde suelen encontrarse, los reportes indican que aparecen principalmente en zonas periurbanas y rurales, con preferencia por ambientes secos. La región de la Barda es uno de los espacios más frecuentes, así como áreas con arbustos, hornos de ladrillo y sectores cercanos a corrales. También se registraron hallazgos en localidades como Plottier, Senillosa, China Muerta y en áreas vinculadas a la actividad hidrocarburífera, como la zona de Añelo.

Desde el sistema de salud se recomienda que, ante la detección de una vinchuca, se evite manipularla directamente. En caso de ser posible, se sugiere capturarla con cuidado, preferentemente viva, y colocarla en un recipiente cerrado para llevarla a un laboratorio o centro de salud. Allí puede realizarse el análisis correspondiente para determinar si el insecto porta el parásito, algo que en la región es considerado altamente improbable.

Las autoridades remarcaron que la vigilancia continua y la información a la comunidad son claves para la prevención. Mantener los hogares limpios, sellar grietas, revisar gallineros y corrales, y reducir la acumulación de materiales donde los insectos puedan refugiarse son medidas simples que ayudan a disminuir la posibilidad de encuentros. En ese marco, insistieron en que la detección temprana y la notificación permiten sostener el control y evitar riesgos innecesarios.