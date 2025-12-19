Vinchucas en la Patagonia: piden estar alerta para detectarlas y reportarlo con una app

Desde el CENPAT y el IPEEC-CONICET lanzaron una campaña de monitoreo ciudadano del insecto transmisor del Chagas . Claves para identificarlo.

Con el calor, alertan los especialistas de la Patagonia, las vinchucas empiezan a acercarse a las casas.

Investigadores del Instituto Patagónico de Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET) y del CENPAT pusieron en marcha una iniciativa para reforzar el control de las vinchucas en la Patagonia .

El control de estos insectos es clave porque actúan como portadores del parásito Trypanosoma cruzi , responsable del mal de Chagas .

Con la llegada del calor , los científicos alertan que estos ejemplares tienden a aproximarse a las casas. Por eso, apelan a la participación de la comunidad para sostener la vigilancia sanitaria .

Cómo distinguir a las vinchucas y qué hacer si aparecen

En la Patagonia circula principalmente la Triatoma patagónica, una variedad originaria y exclusiva de esta zona. Para facilitar su reconocimiento, los expertos del CENPAT detallaron sus características físicas y hábitos.

Su cuerpo presenta una forma achatada, comparable a la de las cucarachas, y está segmentado en cabeza, tórax y abdomen.

En los bordes del abdomen exhiben manchas de diversos tonos, y poseen tres pares de patas.

Estos insectos se nutren únicamente de sangre, tanto cuando alcanzan su etapa adulta -momento en que desarrollan alas- como durante las fases de ninfa.

Gracias a su estructura aplanada, logran esconderse en rendijas de paredes, bajo piedras o entre la corteza de los árboles.

Vinchuca (1).jpg La manchas distintivas de las vinchucas, que en todos los casos tienen tres pares de patas.

El ciclo vital de las vinchucas atraviesa las etapas de huevo, ninfa -que incluye cinco estadios de distintos tamaños- y adulto, siendo estos últimos los únicos que desarrollan alas. Los huevos tienen forma ovalada, pueden ser blancos, amarillos o rosados, y su tamaño equivale aproximadamente a la mitad de un grano de arroz. Todas las fases ninfales y los adultos requieren alimentarse de sangre para sobrevivir.

Si alguien descubre uno de estos insectos, se aconseja capturarlo en un recipiente con tapa, idealmente vivo, para permitir su examen en el laboratorio.

El reporte del hallazgo se puede realizar llevando el ejemplar personalmente a las instalaciones del CENPAT en Puerto Madryn, algo que obviamente no está al alcance de todos. Por eso, existe también una opción para informarlo en forma digital, mediante la aplicación GeoVin.

Una app de la ciencia abierta y participativa

La novedosa app para teléfonos celulares, basada en los principios de la ciencia abierta y participativa/ciudadana, fue desarrollada en Argentina y empezó a usarse en distintos puntos del país en 2018.

Con su difusión, los especialistas patagónicos buscan que la región se incorpore a este sistema colectivo de rastreo y seguimiento, en la que el aporte ciudadano es esencial.

La aplicación es pública y gratuita, y nació con el objetivo de orientar a la comunidad en la identificación de posibles vinchucas que hayan sido encontradas y que puedan implicar un riesgo epidemiológico.

GeoVin - app de monitoreo de las vinchucas en Argentina La app Geovin y su mapa de monitoreo de las apariciones de vinchucas, que se actualiza en tiempo real.

Además de integrar información histórica sobre este insecto en el país en base a a publicaciones científicas, datos cedidos por especialistas e información del Laboratorio de Triatominos del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), la aplicación se va actualizando con base en los reportes colaborativos de la gente.

De este modo, elabora un mapa geográfico dinámico, en el que el usuario pueden visualizar los hallazgos propios y los de otras personas. Los científicos, por su parte, pueden acceder a los datos actualizados de la distribución geográfica de cada una de las especies de triatominos (vinchucas) que se pueden encontrar en la argentina. .

Por qué el monitoreo en la Patagonia es clave

El Grupo de Entomología Patagónica (GENTPAT) viene estudiando estas comunidades de insectos desde hace tres años.

Facundo Zaffaroni, becario del IPEEC, señaló que si bien hasta el momento las vinchucas halladas en la provincia no portaban el parásito del Chagas, resulta indispensable continuar con el seguimiento para anticipar eventuales modificaciones en este escenario.

"Históricamente en la provincia todas las vinchucas que se han encontrado no estaban infectadas con el parasito Trypanosoma cruzi (agente causal de la enfermedad de Chagas)”, tranquilizó el especialista.

Sin embargo advirtió que “esta situación podría llegar a cambiar” por lo que resulta “muy importante la participación ciudadana para mantener la vigilancia entomológica y prevenir posibles eventos de relevancia para la salud pública".