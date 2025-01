Encontraron vinchucas en Plottier: ¿hay posibilidad de contagio de Chagas?

Luciano Urbina vive en el barrio Las Lagunas, a unos 700 metros de la Ruta de Circunvalación. El lunes por la noche decidió salir al patio de su casa junto a su pareja para tratar de tomar algo de aire, ya que la temperatura rondaba los 30°C. Tomando precauciones de no ponerse cerca de las luces por la gran cantidad de mosquitos que hay, se sentaron a conversar un rato cuando notaron la presencia de un extraño insecto.

"De repente veo pasar algo y le digo a mi pareja ¿Qué es eso, un grillo o una araña? Ella agarró el celular, iluminó y saltamos los dos porque nos dimos cuenta que era otro bicho. Les sacamos varias fotos y se trataba de una vinchuca caminando por el patio", afirmó. "De repente veo pasar algo y le digo a mi pareja ¿Qué es eso, un grillo o una araña? Ella agarró el celular, iluminó y saltamos los dos porque nos dimos cuenta que era otro bicho. Les sacamos varias fotos y se trataba de una vinchuca caminando por el patio", afirmó.

Llamaron a zoonosis, se llevaron la vinchuca para analizarla y por estas horas ya se conoció el resultado. Irene Roccia, directora del Laboratorio de Zoonosis y Vectores, explicó que el ejemplar encontrado es una Triatoma Patagónica, es decir, una vinchuca silvestre, propia de nuestra fauna. Y descartó que se trate de una Triatoma infestans, la especie que produce Chagas.

"El Chagas es una enfermedad que se da en los mamíferos, entre ellos el hombre, producida por un parásito microscópico, se trasmite por varias vías entre esa la vectorial y es donde participa la vinchuca", detalló en diálogo con LU5.

vinchuca.png

Asimismo, aclaró que Neuquén es una provincia libre de transmisión vectorial de Chagas: "No hay Chagas por picaduras de vinchucas", aseguró. Y explicó que todos los años se siguen varios indicadores. entre ellos la evaluación de viviendas en algunas zonas ante una posible aparición del insecto.

"Cuando persona encuentra un insecto, lo analizamos para ver si es una vinchuca y en caso de serlo, determinar a qué especie pertenece. Si se han encontrado vinchucas en la zona norte como en Coyuco, Curaco, Balsa Huitrín, es una zona donde sabemos que si hay", indicó Roccia.

En este contexto, precisó que a lo largo de muchos años en Neuquén se han encontrado tres especies: la Triatoma infestans que responsable de la transmisión del Chagas, pero nunca la encontraron con el parásito. También está la especie de Triatoma Patagónica y la Triatoma eratyrusiformis, estas dos son especies silvestres. epidemiológicamente, no tienen importancia en la enfermedad de Chagas.

¿Cuándo y por qué pueden aparecer la vinchuca?

La especialista se refirió a los llamados que se han recibido por posibles hallazgos de vinchucas en viviendas, y dio detalles sobre las condiciones que deben darse para que eso suceda.

"Pueden ser varios factores, en el 2024 se recibieron llamados para identificar en Centenario, Senillosa, Colonia San Francisco y Los Hornos de Plottier. Son zonas en las que año a año algún hallazgo encontramos, porque las vinchucas son parte de la fauna, pero suelen aparecer más en esta época del año, son más activas en verano", señaló.

Y aclaró que "no debemos preocuparnos, pero si ocuparnos para no darles más lugar que el que tiene, porque no las vamos a exterminar porque son parte de la fauna, pero sí tenemos que evitar que se acerquen a la vivienda".

Para ello es primordial mantener los patios limpios, desmalezados, porque estos hallazgos a veces se dan porque se esconden y salen a la noche, por lo que hay que tratar de sellar hendiduras y recovecos.