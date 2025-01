Preocupación por la aparición de vinchucas en Plottier: "Vamos a tener que fumigar"

Luciano Urbina vive en el barrio Las Lagunas , muy cercano al sector de Las Lilas, a unos 700 metros de la Ruta de Circunvalación. En horas de la noche del lunes decidió junto a su pareja salir al patio de su casa para tratar de tomar algo de aire, ya que la temperatura rondaba los 30°C y el calor se hacía sentir. En ese momento, tomando siempre precauciones de no ponerse cerca de las luces por la gran cantidad de mosquitos que hay, se sentaron a conversar un rato cuando notaron la presencia de un extraño insecto.

Luciano contó que terminaron su casa en el verano del año pasado, y si bien han encontrado arañas, roedores, otros animales como liebres, culebras de todos los tamaños, es la primera vez que aparecen este tipo de insectos.

"No habíamos tenido ni siquiera haberlo escuchado. Hoy a la mañana se hizo presente en el barrio personal de zoonosis se llevó al insecto para analizarlo. Nos dijeron que nos quedemos tranquilos porque sería un tipo de vinchuca patagónica que aparentemente no sería peligrosa", detalló.

barrio laguna.png

Pero advirtió que le dijeron que debían primero analizar la muestra y luego les harían llegar un informe. "Hasta entonces no podemos descartar nada, nosotros por nuestra cuenta contratamos un servicio para que vengan porque vamos a tener que fumigar nuestra casa, pero queda ver si hay en los alrededores", señaló.

El vecino aseguró que en la cuadra donde viven hay pocas casas habitadas y esos lotes están limpios, pero aclaró que los otros terrenos donde no hay gente aún les crece mucho los yuyos. "Son ideales para este tipo de insectos, además tenemos las zonas de espacios verdes y en las calles que hay hasta yuyos de 2 metros de alto, en algunos lugares no se puede pasar porque invadieron la calle y no se puede transitar", dijo.

¿Cómo evitar la presencia de vinchucas en las casas?

Con la llegada de las altas temperaturas y el clima ideal para la reproducción de todo tipo de insectos, aumentan los riesgos de la aparición de vinchucas, un insecto que puede transmitir el Chagas. En esta época del año, posee una mayor actividad sobre todo en zonas rurales y semirurales, pero también pueden aparecer en sectores más bien urbanizados.

Por eso es importante, disminuir los espacios donde la vinchuca pueda refugiarse. Por ejemplo, mantener lo más ordenada posible la casa y sus alrededores. Prestar especial atención a los espacios donde duermen los animales y ubicarlos lo más lejos posible de la vivienda.

El Chagas es una enfermedad causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Fue descubierta por primera vez hace más de 100 años por el Dr. Carlos Chagas, actualmente afecta a más de 7 millones de personas en todo el mundo y es uno de los problemas de salud pública más prevalentes en América Latina. Si no se trata, puede causar daños irreversibles al corazón y el sistema nervioso y digestivo.

Vinchuca (1).jpg

Asimismo, es primordial mantener las medidas de prevención:

Mantener limpia la casa y lo que la rodea.

Mover y sacudir la ropa que no se usa.

Ventilar camas y catres.

Limpiar detrás de los cuadros y objetos colgados de las paredes.

Mejorar la vivienda tapando grietas, huecos de las paredes, alisar techos y pintarla.

Poner gallineros y corrales lo más lejos posible de la vivienda.

Las palomas también transportan vinchucas, para evitar que ellas estén cerca de la casa.

¿Qué hacer si aparece una vinchuca?

Cuando veas una o más vinchucas (o insectos similares si no estás seguro) es importante retenerlas vivas y acercarlos al centro de salud más cercano.

Se debe colocar en un recipiente hermético con pequeñas perforaciones en la tapa. Nunca se debe agarrar con la mano, porque si realmente es una vinchuca puede estar infectada y existe el riesgo de que transmita el parásito a través de su materia fecal.