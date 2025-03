Deudas buenas Vs. Deudas malas: ¿Cómo hacer que nuestros hijos puedan identificarlas?

Nuestros hijos en su recorrido por la educación formal adquieren múltiples conocimientos, pero claramente la escuela nos enseña a memorizar fechas, pero no nos enseña a multiplicar el dinero; nos enseña a seguir órdenes, pero no sabemos negociar, nos enseña a aprobar exámenes, pero no nos enseña a invertir. Entonces cuando obtenemos nuestro primer salario, después de haber transitado 12 años para terminar la escolaridad obligatoria y otros 5 más para ser universitarios, somos carne de cañón para salir a comprar vorazmente sin pensar que necesitamos realmente. Y ahí comienza la carrera de la rata, donde no hacemos otra cosa más que pagar deudas y hacer malabares para llegar a fin de mes.