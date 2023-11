Día del Canillita: por qué se celebra hoy

Se celebra este martes para homenajear a los vendedores de diarios y revistas, razón por la cual no se imprimen diarios este día.

Este martes no hay diarios impresos en todo el país por celebrarse el Día del Canillita , en homenaje a los trabajadores que todos los días acercan las noticias a las personas en sus hogares, incluidos los fines de semana y feriados.

Con el correr de los años y por la trascendencia de la obra, todos los trabajadores del rubro pasaron a ser reconocidos con ese nombre.

Florencio Sánchez murió un 7 de noviembre de 1947 y por el impacto que tuvo en la cultura, se eligió la fecha para celebrar este día.

Canillita-página-10-principal.jpg Sebatián Fariña Petersen

¿Por qué no se imprimen los diarios?

A partir de 1947, el Día del Canillita fue reconocido como una jornada de descanso para cada uno de los empleados del ámbito. Como estos no trabajaban, los diarios no se imprimían debido a que no había quien los distribuyese.

A mediados de la década del 90, algunos medios comenzaron a imprimir sus diarios en el día y la posibilidad de descansar quedó a criterio de cada canillita.

Pero en 2009, el Honorable Congreso de la Nación, sancionó la Ley 26.540 que establece el Día de los Trabajadores Vendedores de Diarios y Revistas, estableciéndolo como una fecha de descanso.

El artículo 2 de la Ley indica que "en dicho día los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la industria periodística no prestarán labores, asimilándose dicho día a los feriados nacionales a todos los efectos legales".