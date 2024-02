Diputados del MPN apoyan a Gaido y rechazan la quita de subsidios al transporte

En este sentido, Claudio Domínguez argumentó: “El presidente sabe perfectamente que la casta no viaja en colectivo. Su decisión solo afecta a la gente más necesitada, más humilde del interior de nuestro país. El supuesto castigo a dirigentes políticos por no votar la ley Ómnibus no es otra cosa que un golpe durísimo a trabajadores, estudiantes y jubilados y pensionados, entre otros sectores de nuestra sociedad, que son los verdaderos usuarios del colectivo”.