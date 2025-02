Docentes de luto: despiden con mucho dolor a una querida maestra

karina blanco.jpg

Mencionó que fue maestra en el interior, directora y supervisora. Durante sus últimos años de docencia, trabajó en el oeste neuquino. "Muy querida por su amor y generosidad en la tarea de supervisora escolar. Alegre, divertida y militante de nuestro sindicato", destacó Fany.

En los últimos meses, Karina estuvo internada en un centro asistencial de esta ciudad. La operación quirúrgica a la que se sometió en su momento se fue complicando luego del alta.

Karina era una persona de fe y expresaba su cariño y agradecimiento en distintos posteos que fue dejando en su muro de Facebook. "En mí vida, la mayoría de ustedes, han dejado hermosas huellas que han aportado muchísimo más de lo que se imaginan. Les doy gracias por acompañarme siempre. Ahora los invito a poner sus buenas intenciones en el nuevo amanecer que se presenta para mí a partir de mañana. A las 10 am me interno rumbo a un exitoso by pass gástrico. Comienza a partir de allí una nueva forma de vivir. Pero con el amor de siempre, que me brindan desde hace tanto. Les contaré luego como arranca mí nueva etapa. Los amo siempre", expresó el 27 de noviembre de 2024.

Siempre agradecida con Dios y con las "lindas amistades sembradas en tiempos difíciles".

En diciembre pasado, su familia comunicó a sus amigos, compañeros de trabajo y otros conocidos que se encontraba nuevamente internada. Pidió paciencia porque su proceso de sanación iba a ser muy lento.

Lamentablemente, y por circunstancias que se desconocen, este viernes la docente dejó este mundo.

Muchos mensajes de gratitud

Varias personas que tuvieron el placer de conocerla poblaron las redes sociales de mensajes llenos de cariño y gratitud. Marcelo Marchessi la recordó como vicedirectora titular en la Escuela 273 de El Chañar. "Ni bien llegaste, te plantaste como militante y compañera, demostrando lo distinta que sos y que fuiste ¡Ese año y pico aprendí muchísimo gracias a vos! Vamos a extrañar mucho tu presencia!", expresó.

Otra compañera manifestó su profunda tristeza. "Tantas charlas, tantas risas, tanto tiempo compartido. Me duele en el alma", dijo Ana Jaime, tras conocer la noticia.

Giulitta Sambueza había sido su alumna. El año pasado estableció contacto con Karina para hacerle conocer la huella profunda que dejó en ella. "Alegraste mucho mi vida cuando fui tu alumna. Fuiste una de mis maestras que me incentivó a estudiar y a ser quien soy. Gracias por todo. Ahora soy seño como vos. Hasta siempre", expresó.

Paola Carolina Díaz destacó lo "excelente persona, docente, directora y supervisora que era, muy comprometida". En tanto, otra alumna -identificada como María Cecilia- la recordó cuando Karina ejercía la docencia en Caviahue. "Nos despidió con una carta tan hermosa en nuestro fin por el nivel medio ¡Qué triste!", comentó.

La docencia hoy está de luto.