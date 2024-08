Dolor en un pueblo de Neuquén por los destrozos que provocó el viento en el centro de salud

El espacio sanitario de Taquimilán sufrió el desprendimiento de chapas y caída de pinos y álamos sobre la estructura edilicia. Al no ser un hospital no había nadie de guardia.

“Como realizamos solo guardia pasiva no había nadie en el momento del remolino. Nos salvamos de milagro. Solo hubo daños materiales en la estructura del techo”, contó la enfermera Lucía Quintero, en diálogo con LMNeuquén. En este sentido, continuó diciendo en forma más aliviada que “lo más importante es que todo lo que pasó tiene solución y que no hay que lamentar heridos”. Al mismo tiempo destacó que el pueblo no cuenta con un hospital y que todo lo referente a la atención primaria se concentra en el Centro de Salud dependiente del Hospital Chos Malal.

La profesional también refirió que el centro sanitario tiene un amplio diagrama geográfico de atención. “Últimamente, ha aumentado mucho nuestra demanda con una población de 1200 habitantes aproximadamente. Con atención médica prácticamente en la mayoría de los días en odontología, equipo psicosocial y obviamente de enfermería”, sostuvo Quintero. Agregó que “abarcamos con nuestra atención a toda el área de Taquimilán Centro, Abajo y Arriba, Trailathue, Naunauco, Tres Chorros y Rahueco”.

viento taquimilan

Por último la enfermera refirió que fue un fuerte remolino el que ocasionó los daños antes referenciados y extendió su agradecimiento por su participación y atención “al personal de mantenimiento del hospital y jefa de Zona Sanitaria III por estar presente y a bomberos voluntarios, defensa civil, y personal municipal por ayudar en esos momentos”, sostuvo.

Los daños contados en primera persona

Romina Díaz es la segunda jefa del Cuerpo Activo de la Central 15 de Bomberos Voluntarios de Taquimilán y en contacto con este diario contó en primera persona todas las maniobras llevadas adelante ante este fenómeno meteorológico que afectó seriamente al Centro de Salud de su pueblo.

“Alrededor de las 10.20 me llamó una vecina de la localidad en la que me informó que se estaban volando chapas, y que justamente algunas eran del Centro de Salud”, contó la joven bombero. Agregó que “inmediatamente me dirigí a la central para alertar al personal, ya que al no tener luz eléctrica, no podíamos hacer sonar la sirena”.

Díaz relató las sensaciones al llegar al lugar siniestrado: “con mucha tristeza nos encontramos con la voladura de varias chapas del techo del centro de salud, otras a medio salir, y el viento que no paraba de soplar con fuertes ráfagas”.

viento taquimilan

Más adelante resaltó que en el interior de la institución, donde se realiza la atención al público, estaba todo lleno de tierra. Asimismo, desde el interior se podía observar la luz externa. A continuación contó las decisiones que se tomaron en el momento.

Con la encargada del Centro se decidió trasladar todo el equipamiento al galpón grande (garaje donde guardan el parque automotor) para no romper, ni dejar que se siga llenando de tierra. Agregó que por el fuerte viento muchos elementos corrían peligro de romperse o volarse. Por último, mencionó que “trabajamos en conjunto con personal de Salud, vecinos que se acercaron, personal municipal y policía de la Comisaría 50”.

Sobre el particular se pudo saber que en las últimas horas el encargado de mantenimiento de la Zona Sanitaria III, Roberto Muñoz junto con el área de mantenimiento del Hospital Zonal Chos Malal ya comenzaron con las tareas de remediación en el techo para recuperar lo más pronto posible la funcionalidad habitual del centro sanitario de Taquimilán.