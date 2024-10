Dolor y fuerte denuncia tras la muerte de Micaela Guzmán Doblas: "Fue una vergüenza"

WhatsApp Image 2024-10-28 at 11.53.03 AM (1).jpeg

La denuncia

El 20 de octubre, tras meses de tratamiento con quimioterapia, Micaela falleció acostada en la cama de su departamento ubicado en Neuquén. A pesar de que la empresa a cargo del traslado de Neuquén a Zapala, donde vive su familia, estaba avisada de que el retiro debía hacerse desde un edificio con escaleras y ascensor, se presentó en el lugar sin los elementos necesarios para movilizar su cuerpo. "No llevaron ni tabla, la camilla no entraba en el ascensor directamente, no llevaron la bolsa, que los chicos de acá (Zapala) nos decían que hay bolsas con cuatro manijas de cada lado", denunció Nora, en diálogo con LMNeuquén.

"Quienes ya despidieron a alguien cercano, entenderán lo que voy a contar, entenderán que uno hace esos trámites burocráticos con el corazón en la mano y si a esto se suma personal que no colabora, el dolor aumenta aún más", expresó Yeni, la hermana de Micaela que redactó la denuncia en Facebook.

Pero la negligencia de la empresa no terminó allí, ya que a falta de una bolsa, el personal de Medicina Legal requirió a la familia una frazada para improvisar el traslado del cuerpo hasta la ambulancia: "Lo único que me pidieron es una frazada, así envuelta y a upa la tuvieron que bajar sus amigos", dijo y mencionó que autorizaron ese método porque ya habían pasado varias horas y aún faltaba el viaje a Zapala, que son aproximadamente tres horas.

Muerte micaela Guzmán Doblas.jpg

En tanto, Yeni expresó: "Con mamá nos fuimos afuera para no ver esto, para no quedarnos con esta imagen, pero quienes nos estaban acompañando y sobre todo los amigos de Mica que bajaron su cuerpita están en shock" y señaló que "era su obligación tener el bolso de traslado y la tabla para ascensor, para evitarnos un momento de mierda más".

La consternación por el maltrato que denunciaron no terminó allí, porque también acusaron a la empresa de no permitirles velar a su familiar como corresponde, en base a los deseos de sus seres queridos, como cualquier velatorio lo contempla. "Mientras esperábamos que estos impresentables lleguen, repito, con el alma destrozada, elegimos la ropa con la cual queríamos que Mica sea velada, y saben qué?... Esa ropa nunca llegó, el servicio no la bajó de la ambulancia, por lo cual tuve que correr a casa para llevarle ropa mía y poder comenzar a despedirla como se merecía, la sala velatoria ya estaba llena, para nosotras el día ya era largo y no podíamos esperar el tiempo de que la ambulancia regrese", relató Yeni.

"Es una vergüenza. Lo primero que hacen es cobrar para que la ambulancia salga de Zapala a Neuquén", manifestó Nora, quien tuvo que pagar una suma de más de 500 mil pesos que les pedían sí o sí por anticipado. Además, la mamá dijo que el portero del edificio le aseguró que tiene todo el procedimiento registrado de cuando sacan a su hija en una frazada.

Muerta Micaela guzmánb Doblas.jpg

Sacarlo afuera

Lo primero que hizo la familia ante la catarata de destratos fue conversar personalmente con el encargado del CEEZ a quien Nora le agradeció "el valor" de asumir la responsabilidad, ya que se hizo cargo económicamente de los costos asociados y realizaron el traslado del cuerpo de Micaela al Crematorio de Fernández Oro sin la intervención de una empresa privada. En este proceso, la familia quería hacer pública la denuncia, pero Nora reconoció: "teníamos miedo".

Una vez que les fueron entregadas las cenizas y la ropa de Micaela, publicaron por Facebook el reclamo con el único objetivo de que "ninguna familia vuelva a pasar por lo que pasamos nosotros". En ese sentido, Nora reforzó el pedido al CEEZ: "Que cambien de empresa y que se asesoren bien".

A partir de su publicación, además de solidaridad y apoyo, la familia de Micaela recibió sorpresivamente muchos comentarios de situaciones similares: "Hay muchísimas quejas de cantidad de gente que le han pasado cosas, incluso peores", dijo Nora y destacó que a diferencia de su familia, las personas que les escribieron les dijeron que nunca se animaron a reclamar.

"Todo el mundo se merece un trato digno, no solamente Micaela", dijo su mamá, conmovida hasta las lágrimas y agregó: "Mi hija era muy conocida a nivel Zapala, a nivel Neuquén, se dio mucha difusión, entonces esperábamos una respuesta de la empresa". Pero a 8 días de aquella jornada, donde recibieron el vergonzante trato de parte de la empresa Medicinal Legal, no tuvieron ninguna respuesta.

WhatsApp Image 2024-10-28 at 11.53.03 AM.jpeg

El duelo

Nora cuenta que frente a la muerte de Mica, todos en la familia tienen apoyo psicológico: "Fue todo muy rápido, sabíamos que la enfermedad era riesgosa y sabíamos que se podía llegar a la muerte, pero no sabíamos que tan pronto y se la llevó en diez meses".

Frente a la desolación que dejó la pérdida, la familia continúa con el acompañamiento de la comunidad y Nora dice que recibe mensajes preciosos de todos los amigos de su hija.

Además, así como Mica hizo pública su enfermedad el 8 de enero con un emotivo mensaje, su mamá eligió agradecer y distinguir el acompañamiento de todo el equipo médico que atendió a Micaela: "Son seres hermosos que Dios puso en el camino de mi niña y atendieron con tanta calidez, le transmitieron seguridad y amor cada día que estuvieron con ella y eso lo hicieron conmigo, siempre con la verdad y confianza que depositamos en todos y cada uno de ustedes".