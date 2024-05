Dos incendios provocados por estufas salamandras en Plottier

incendio Plottier 2.jpg Las llamas comenzaron por el sobrecalentamiento de un caño. (Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios Plottier)

En tanto, el segundo incendio ocurrió horas después, alrededor de las 11:25, en una vivienda ubicada en el barrio 1° de Febrero. "En el lugar vivía un matrimonio con sus tres hijos menores. En el momento en que comenzaron las llamas, los chicos estaban solos. En esta ocasión también utilizaban una salamandra para calefaccionarse", especificó Mansilla.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, la puerta de la estufa habría quedado mal cerrada y de ella salió una braza encendida que fue a parar sobre una cama y el fuego se desató en cuestión de minutos. "Los vecinos ayudaron a salir a los niños de la casa y dieron aviso al cuartel, desde donde enviamos una dotación, pero al llegar y ver las dimensiones de las llamas se pidieron refuerzos", contó.

Fue así como concurrieron al lugar dos móviles más, que trabajaron durante largo tiempo para apagar el fuego y posteriormente llevar a cabo los trabajos de enfriamiento. "Los daños fueron de un 98%. La familia prácticamente lo perdió todo", precisó Carlos Mansilla.

incendio Plottier (1).jpg Los daños en la vivienda fueron totales. (Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios Plottier)

Ante estos casos y debido a las bajas temperaturas que se registran en la zona, el bombero pidió tener sumo cuidado a la hora de calefaccionarse y hacerlo con responsabilidad, ya que si no pueden generarse incendios de importantes dimensiones y hasta poner en riesgo la vida de las personas. "Es importante que los caños sean los adecuados para que no se sobrecalienten y no se generen situaciones de este tipo. Además, es indispensable que se controle siempre que la puerta esté bien cerrada y que no salten brazas encendidas", pidió.

Otro incendio en Plottier

Por otro lado, el último martes, se desató otro siniestro importante en la localidad. "A las 14:45 nos avisaron en el cuartel que una casilla de madera se estaba prendiendo fuego en la calle Sargento Cabral", señaló.

Ante esto, concurrieron tres dotaciones al lugar, pero al llegar poco se podía hacer, ya que las llamas habían tomado por completo la vivienda, de manera que el trabajo se centró en el fuego, no se propagara a viviendas vecinas. "Las perdidas fueron totales, pero como los moradores no se encontraban en ese momento no hubo que lamentar personas heridas", aseguró.