El cambio del sentido de calles del este de Neuquén debutó con quejas, pero sin accidentes

Dos troncales de la capital pasaron a ser mano única. Aunque no hubo complicaciones graves, los conductores aún no se acostumbran a las nuevas normas.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, aseguró que no hubo complicaciones en la primera jornada. "Toda la cartelería está colocada y desde las 6 de la mañana hay inspectores para advertir", afirmó.

mapa transito1.jpg

Noelia Rueda Cáceres, coordinadora administrativa de la Municipalidad de Neuquén, dio detalles de las cuatro etapas que se planificaron desde el área de Movilidad Urbana de la ciudad. Tras imponer los cambios en los sentidos de los calles, se realizan evaluaciones para entender si las modificaciones tuvieron el impacto esperado en la circulación y si hace falta modificarlas o agregar nuevos cambios.

Desde las 6 de la mañana del miércoles, los inspectores de tránsito se apostaron en distintas esquinas para dar información a los automovilistas, que tendrán un mes de gracia sin multas para los casos en que circulen en contramano.

Al mediodía, se podía observar que muchos conductores doblaban de forma automática en el sentido no permitido, quizás por la costumbre arraigada de hacer los recorridos habituales por los corredores de doble mano, o por indicación de los sistemas de navegación satelital (GPS), que siguen con las indicaciones anteriores.

Cambio de sentido- calles borlengi- tronador- Alem Saturnino torres (1).JPG Maria Isabel sanchez

La opinión de los vecinos y automovilistas

Pese a que la Municipalidad de Neuquén evaluó como exitoso el cambio de sentido de las calles, a los vecinos todavía les costaba acostumbrarse las nuevas normas de tránsito. Sin embargo, no se dieron accidentes graves ni complicaciones a partir de las modificaciones.

"La verdad que es un cambio pésimo. En todo el barrio está muy mal lo que hicieron, porque estamos tratando de llevar a nuestros chicos a la escuela, tenemos que cruzar la ruta y pasar los semáforos, tenemos que hacer las compras para ir y volver a nuestra casa, nos queda muy incómodo esto, y en vez de arreglarlo y que sea más fluido el tránsito, esto está empeorando cada vez más", se lamentó Darío, un vecino de la calle Alem e Independencia.

Cambio de sentido de las calles de Neuquén capital.mp4

Como testigo directo del cambio en la circulación, aseguró que los autos "sabiendo que está en contramano, se viven metiendo en contramano, porque en las calles no hay por dónde pasar, todas las calles están todas metidas para el lado del río, no sé por qué hicieron eso". Según expresó, los únicos beneficiados son los que quieren ir al río para hacer turismo, pero no los que habitan en el barrio y hacen movimientos cotidianos.

Ante el semáforo en rojo, otra conductora aclaró que hace falta acostumbrarse más. "Hoy es el primer día de Tronador, pero ya la Ricchieri y Libertad se cargan mucho. Cuando entran en los colegios y todo eso, es imposible", expresó.

Otra automovilista que llegó desde Cipolletti aseguró que los cambios generan complicaciones, aunque ella no se ve tan afectada porque sólo hace visitas esporádicas a Neuquén. "venía de Cipolletti y el GPS me decía girar o seguir y no pude. Y no sé qué soluciona. La verdad me pasó hoy por primera vez y no sé qué estaría, cuál es el motivo que hicieron eso", afirmó.

Para otra vecina del barrio, las quejas se dan sólo por la falta de costumbre de los que manejan por la zona. "Tarda un poco por el tema de que la gente tenga que actualizarse pero esto ya venía hace rato, que lo venían avisando y lo venían diciendo", aseguró.

Cambio de sentido- calles borlengi- tronador- Alem Saturnino torres (6).JPG Maria Isabel sanchez

Un impacto positivo para el comercio

En la calle Tronador, en la zona del Bajo, otros vecinos se mostraron conformes con la medida. Entre ellos los comerciantes, que notaron más circulación este miércoles que las jornadas previas, cuando la calle era de doble mano. "Va a estar muy bueno para todos los comerciantes acá del barrio, los negocios que hay acá cerca, porque pasan y preguntan más", dijo Pablo, desde una bicicletería de la zona.

"Espero que esté bueno esto, que hayan cambiado el sentido de esta calle va a traer gente nueva de otros lugares, de otros barrios, por el movimiento de los negocios, de los almacenes, de todos los talleres", dijo y aclaró que llevará tiempo adaptarse a los nuevos cambios.

"Lo que sí vi hoy que mucha gente, que tal vez es de otro lugar, pasó en contramano y bueno, dieron las vueltas. Lo que veo, poco la policía, o sea, la policía de tránsito tendría que estar, me parece, todo el día, porque hay mucha gente que no conoce", dijo y agregó: "Pero bueno es bastante nuevo esto as que va a costar un poquito me parece que se adapte la gente sobre todo la gente del barrio también, que está acostumbrada a pasar todos los días por la misma calle para el sentido doble mano".