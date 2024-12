El caso dramático de un trabajador que perdió su mano y parte del brazo

El dolor que sentía Raúl Toledo (56) era comparable a tener su mano derecha dentro de una olla con aceite caliente todo el tiempo. Ahora, siente el dolor del miembro fantasma. "Su cerebro todavía no asimila que no hay una mano en ese brazo", contó Tatina, su hija bombera y una de las personas de fierro que lo sostiene desde el primer día. "La mano catastrófica". Así lo caratularon los médicos.

Cómo fue el accidente laboral

Le pegó el grito a un compañero de trabajo para que apague la máquina y comenzó a desarmar la máquina de forma manual. Cuando está por sacar el portaboquilla, pasa a gatillar con la mano izquierda y la presión del chorro le rompe la mano. Fue nada lo que tocó, apenas unos segundos. Pero bastó para que el líquido ingrese por la palma de su mano derecha, cerca de la base del dedo pulgar, y también le afecte en antebrazo. Era aguarrás, mezclada con pintura verde y aire", relató su hija.

Proyecto nuevo - 2024-12-07T142305.633.jpg Raúl Toledo, trabajador accidentado de Junín de los Andes.

No está claro si realmente el compañero de trabajo alcanzó a apagar la máquina o si lo hizo y ésta quedó con algo de presión. Lo cierto es que inmediatamente después de gatillar su mano y su brazo se inflamaron y Toledo salió corriendo de dolor en busca del espejo de agua más cercano para meter su mano.

"El agujero que le hizo el disparo era del tamaño de un tornillo que hace un hueco en la pared. Vio que si intentaba cerrar los dedos, salía el líquido por el agujero... una mezcla de aguarrás, pintura y sangre. Entonces, como pudo empezó a apretar su brazo para que drene. Posteriormente, sus compañeros lo subieron a un vehículo y se dirigieron hasta la guardia de Junín de los Andes. En el trayecto casi se descompensa. Ingresó al hospital con 25 de presión", recordó Tatiana.

No se imaginaba ni pensaba que el líquido que había ingresado a su cuerpo podía hacerle tanto daño. Pero los médicos enseguida se dieron cuenta de que estaban ante un caso tremendo, en el que había que actuar con la mayor rapidez posible para salvar su vida.

"El aguarrás es un veneno para el organismo humano. Al ingresar a la sangre puede ocasionar una falla multiorgánica y se termina la vida. Un caso rarísimo...me dijeron que mi papá tenía suerte de estar vivo", comentó Tatiana.

hospital-junín-de-los-andes.jpg Rodolfo Ramírez

El personal médico de Junín se comunicó inmediatamente con el Hospital de Posadas, para saber qué se podía esperar y qué procedimento había que seguir. También se convocó a la única especialista en miembros superiores que está en la zona (Denise Hochbaum), quien acudió al auxilio de Toledo.

Ni bien estuvo todo dispuesto para la cirugía, ese mismo día se le practicó una fasciotomía mediante la cual se le realizaron varios cortes en su brazo para aliviar la presión que sufría. Esto, por el ingreso de líquido y aire que le provocó una inflamación muy grande y necesitaba expandirse por algún lado.

Después de varias horas, salió del quirófano con una gran incertidumbre, porque la historia no terminaba ahí. No estaba claro aun si el aguarrás había penetrado en el torrente sanguíneo y podía provocar otras fallas orgánicas. "Había que esperar, y gracias a Dios y a los médicos eso no pasó. Pero la situación era grave y seguía siendo grave", acotó Tatiana.

La especialista hizo un trabajo de hormiga, muy cuidado, para no romper ningún vaso sanguíneo. El mínimo error, podía ser letal. No obstante, facilitó un poco las cosas que el aguarrás haya quedado mezclado con la pintura verde. Por esa circunstancia se pudo establecer la zona afectada en el antebrazo.

"Fue una suerte en medio de la desgracia", advirtió la joven.

El derrotero que terminó en amputación

Tras la cirugía, realizada el 9 de octubre, Toledo y su familia iniciaron un largo camino que todavía no termina. Comenzaron a transitar por los pasillos de distintos hospitales y clínicas, de Junín a San Martín de los Andes, Bariloche y Neuquén. El resultado de este derrotero de médicos fue la amputación de su mano derecha y parte del antebrazo, el 31 de octubre, en el Policlínico Neuquén.

"Mi padre tenía posibilidades de salvar dos dedos, pero la burocracia del seguro complicó todo". Tatiana Toledo, hija.

Es que a pesar de todos los esfuerzos, el día previo a la amputación, Toledo sufrió una descompensación mientras se encontraba internado en terapia intensiva del Policlínico Neuquén. "Comenzó a levantar fiebre y le bajó la presión", dijo su hija. Y los médicos no quisieron arriesgar un descenlace peor. Si bien el dedo meñique y parte del pulgar estaban completamente vitales, los otros dedos no; y una infección complicó la situación.

SFP Policlinico Neuquen.JPG Sebastian Fariña Petersen

"Fueron tantas vueltas las que dieron en el seguro con mi papá que perdimos días de recuperación. Él necesitaba día por medio ingresar al quirófano para lavar su herida, y no se pudo. El valor de la póliza se terminó de cumplir en una clínica de Neuquén y ahí en más el seguro nos soltó la mano. Por suerte luego lo recibieron en el Policínico, donde trabajan con la obra social que tiene mi papá como monotributista. De lo contrario, no sé dónde hubiese terminado mi papá. Mientras tanto, sentía todo el tiempo que tenía su mano metida en una olla de grasa caliente, como si tuviese una quemadura de tercer o cuarto grado interna, el dolor no calmaba con nada. Ahora comenzó el dolor neuropático, del miembro fantasma, porque el cerebro todavía no asimila que no hay una mano en ese brazo", reveló Tatiana.

Dos meses muy duros

La amputación también tomó parte del antebrazo. "Cuatro dedos abajo del codo", describió la joven bombera.

"Era una mano catastrófica, (los médicos) la caratularon de esa manera por la gravedad del caso". Tatiana Toledo, hija.

Fueron dos meses duros en la vida de Toledo y su familia. "De mucho sufrir para él y para nosotros que lo vemos", confesó la joven bombera.

Salieron el 9 de Junín y volvieron hace apenas una semana a su casa: Toledo, su hija y la pareja, y su esposa. El próximo 16 de diciembre tienen que regresar a Neuquén para los controles. Es que la rehabilitación será muy larga y el camino está lleno de dificultades para cubrir los gastos que no cubre la obra social y son elevados. Desde medicamentos hasta la atención de especialistas y los tratamientos que debe seguir (kinesiología, terapia ocupacional, ayuda psicológica).

"De a poco, nos cuesta un montón. Él tiene que empezar de cero con una mano menos, y durante mucho tiempo no va a poder trabajar. Por eso estamos con rifas, bingos y otras colectas. A futuro quisiéramos ver la posibilidad de una prótesis", indicó Tatiana.

En un posteo muy conmovedor su familia apeló a la solidaridad de la gente.

Podés ayudar con una rifa

"Papá ha sido siempre un hombre trabajador, su oficio es ser obrero y actualmente pintor... Su mano fue siempre la herramienta con la que se ganó el pan y fue sustento del hogar", descataron desde su entorno familiar.

En la actualidad, están con un bono contribución para quienes deseen aportar a la causa. Les quedan por vender alrededor de 50 números todavía.

bono contribución Raúl Toledo.jpg

Los premios son los siguientes:

1°: 1 Cordero.

2°: 1 Chivo.

3°: 1 Costillar de Ternero (8 kilos aprox).

4°: 2 Kilos de asado+ 1 kilo de chorizos+Bebidas.

5°: 1 Pollo+ 1 kilo de chorizos.

6°: 1 Caja Navideña.

VALOR: $10.000

"Se puede abonar en dos veces, la mitad en el momento y la otra mitad se contempla hasta la segunda semana de diciembre. Se sortea en vivo por Facebook, el 20 de diciembre", informaron.

En el posteo están los números de teléfono para comunicarse.