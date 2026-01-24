El clima para este sábado en Neuquén: altas temperaturas y qué pasa con el alerta por tormentas

El fin de semana comienza con una jornada de calor intenso y la presencia del viento moderado en toda la provincia.

Este sábado 24 de enero, la provincia de Neuquén atravesará una jornada con un clima típico de verano , con temperaturas altas, cielo mayormente despejado y condiciones estables, según informó en su pronóstico oficial la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) .

En Neuquén , este día se presentará con sol pleno y calor intenso . Según la AIC, las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 38 grados , mientras que las mínimas se ubicarán entre los 14 y 16 grados . El viento soplará desde el sector oeste, con intensidad leve a moderada, alcanzando velocidades aproximadas de 20 a 30 kilómetros por hora , con algunas ráfagas durante la tarde.

Para el norte neuquino , el pronóstico anticipa condiciones similares, con un ambiente seco y muy cálido. Las máximas estarán entre los 34 y 37 grados , mientras que las mínimas rondarán los 13 a 15 grados . En esta región, el viento será más perceptible, principalmente por la tarde, con velocidades moderadas y ráfagas ocasionales, que alcanzarán entre los 30 y 35 km/h.

En la zona cordillerana, el sábado se presentará con buen tiempo en general, cielo mayormente despejado y temperaturas más agradables. La AIC prevé máximas entre los 26 y 30 grados, con mínimas que descenderán a valores de entre 8 y 11 grados durante la noche. El viento será leve, predominando del oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas alrededor de 15 a 20 km/h y ráfagas que no superarán los 24 km/h. Además, podría registrarse algo de nubosidad hacia la tarde-noche, sin lluvias.

Hasta cuándo rige el alerta por tormentas en Neuquén

Este viernes, la AIC y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron la presencia de condiciones inestables en la provincia de Neuquén, con posibilidad de tormentas eléctricas, lluvias, chaparrones y fuertes ráfagas de viento.

Según el pronóstico, las zonas afectadas estarían concentradas desde el área petrolera de Vaca Muerta hasta la región del Río Limay, incluyendo las localidades de Piedra del Águila y Picún Leufú, así como la Comarca (Cutral Co y Plaza Huincul) y la zona de la Confluencia.

En tanto, para este sábado, no rige ninguna alerta vigente para el territorio neuquino. No se esperan tormentas, viento fuerte ni fenómenos extremos, aunque el calor elevado obliga a extremar cuidados.

Recomendaciones para afrontar el calor

Ante las altas temperaturas previstas, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades sanitarias recomiendan adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor: beber agua de manera frecuente, incluso sin sentir sed; evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, cuando la radiación es más intensa; limitar la actividad física al aire libre y priorizar horarios más frescos.

También es recomendable utilizar ropa liviana, clara y holgada, además de gorro y protector solar; permanecer en ambientes frescos y bien ventilados; evitar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína o alto contenido de azúcar; y extremar los cuidados en niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, náuseas, confusión o temperatura corporal elevada, se recomienda buscar atención médica inmediata.