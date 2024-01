El comercio está en crisis: ¿arrancó la ola de despidos de empleados?

El comercio local está en crisis, es una conclusión a la que llegan la gremial empresaria y la representación de los trabajadores. No obstante, Daniel González, presidente de Acipan, consideró que no hay un repliegue empresario con cierres y recortes masivos de planteles de empleados. No descartó ese escenario si se prolonga en el tiempo la crisis, pero todavía no se ha dado.