El desgarrador mensaje de la mamá de la chica embarazada que falleció en la ruta 22

Silvana Nahuelpán no se repone del dolor más grande que puede sufrir un ser humano, como es la pérdida de un hijo. Un hecho antinatural que genera una herida imposible de sanar. Pero al menos, la mujer encuentra consuelo en la contención de la comunidad y en el cariño que todos le manifiestan a ella y a su recordada hija, quien falleciera el miércoles en un fatal siniestro vial.

El desgarrador mensaje

La mujer, que se aferra a su creencia y religión para sobrellevar este durisímo trance, envió un desgarrador mensaje. "Quería agradecer por este medio a todas las personas que estuvieron escribiéndome y hacer llegar su cariño también a los chicos que pasan saludando, amigos de Lu que ella pasaba a saludar para ir a la escuelita dominical. Familia, amigos de la infancia, vecinos, a todos los que la vieron crecer, nacer y convertirse en la mujer que hoy partió a los brazos del señor junto con Bauti", indicó en la primera parte del texto.

Seguidamente reiteró su gratitud por el respeto y las numerosas muestras de apoyo y solidaridad del pueblo cipoleño. "Gracias a todos los que me están acompañando en este momento! Sé que no va a ser fácil el proceso de perder una hija, entendiendo que la perdí terrenalmente pero espiritualmente partió con el señor. Todo lo puedo en Cristo que él me fortalece. Filipenses 4:13. Atte: La mamá! Silvana Nahuelpan!".

El fatal accidente

El hecho ocurrió en el cruce entre Ruta Nacional 22 y Paso de Los Libres. Luciana Belén Ñancupe iba de acompañante en una moto que colisionó con una camioneta y perdió la vida en el mismo sitio del accidente, al igual que su bebé.

La tragedia se produjo alrededor de las 19, cuando una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en sentido este-oeste por la cinta asfáltica embistió una moto Gilera 200 cuando cruzó por Paso de los Libres desde el sector sur.

Fuentes del Cuerpo de Seguridad Vial informaron que la víctima fatal cursaba un avanzado estado de embarazo y murió a causa de los golpes y las heridas recibidas.

moto accidente.jpg La moto en la que circulaba la víctima como acompañante.

Testigos indicaron que es habitual que a la hora en que se produjo el incidente la ruta registra un alto nivel de tránsito, y que el son de frente dificulta la visión. Y un productor rural cercano al lugar de la tragedia destacó que allí "se necesita urgente un semáforo".

Sostuvo que no tiene iluminación y en horas de la noche se torna sumamente peligroso, sobre todo para quienes tienen que cruzar la calzada, riesgos que se incrementa por la presencia de la alcantarilla de un canal que la atraviesa.

"Es un peligro, hay que hacer algo urgente. Sobre todo, poner un semáforo", insistió, y lamentó que ya ocurrieron otros accidentes fatales y con accidentados que resultaron con graves secuelas físicas.