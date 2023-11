El drama de joven chapista: lucha por salvar su vista tras accidente laboral

"Me llamo Mauro Quintana y tuve un accidente en la vista , lo cual para no perder el ojo me tienen que operar de urgencia. No tengo trabajo en blanco, no tengo mutual y el costo de la operación es costoso: $ 1.846.548.31. La suma solo la puedo juntar si la comunidad me ayuda, hoy necesito de ustedes", explicó angustiado.

"El Hospital no me cubre la operación, les agradezco lo poco o lo mucho que puedan colaborar todo me ayuda. La operación es en Neuquén, adjunto orden médica para que tengan prueba de que esto es real. Les dejo un CBU: 19101325-55113202345003 para que todo el que pueda colabore Número de cuenta: CA$ 191-132-023450/0. Titular: QUINTANA MAURO DAMIANCUIT: 20-40807571-9 Mercado Pago: AZUCAR.CARTEL.DIESEL", culminó el papá de una hermosa nena.

image.png

La denuncia

En tanto, su suegra le contó a LM Cipolletti cómo se desarrolló todo y dio a entender que hubo cierta negligencia médica: "El fue al Hospital viejo el día del accidente, le pusieron un parche y lo mandaron a la casa diciéndole que solo era el golpe... Fue a la guardia y le dieron un papel para ver al oculista pero nada, seguía dando vueltas... Viendo que no había solución lo llevamos al Santa Lucia y ahí se descubrió que estaba a punto de perder el ojo y que tenía un pedazo de material de la 'mola' dentro y de no operarse corría peligro de perder la visión por completo. En la clínica no se animó el oftalmólogo a operarlo porque es de alta complejidad y no están las máquinas idóneas, por eso lo derivó a Neuquén", indicó la señora.

"El doctor Javier Jáuregui lo vio y lo mando a hacer todos los estudios, ya que lo consideró un caso de suma urgencia. Así, armamos un comunicado en facebook y arrobamos a todos nuestros conocidos, pero no era suficiente y se nos ocurrió llamar a los medios para poder tener más difusión. Damos mil gracias a todos ellos, Desarrollo Social también nos escribió para que les llevemos los papeles y darnos una mano. Nos faltan un poco de ayuda y se llega a la suma de la operación", destacó agradecida.

"Hoy nos dicen que el martes lo estarían operando y confirman en breve, una opción era mañana. Esto recién empieza porque después de la operación hay que ver si al ojo lo salvan. De ser así es solo los cuidados obvios, nada más. Pero el oftalmólogo no nos puede asegurar todavía si salvará el ojo", culminó.