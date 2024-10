El dramático relato del hermano de un petrolero muerto en Vaca Muerta: "Muere gente y no queda nada, sólo una familia destrozada"

"Cuando no hay intención, la pena es menor", dijo Federico y agregó que "nadie va preso en Vaca Muerta" por los frecuentes accidentes laborales que tienen su lado más trágico en las muertes pero que también generan complicaciones de salud en muchos operarios. "En 2023 es la estadística más alta de muertes en el petróleo en 25 años en la Patagonia. Es un dato llamativo y demuestra que muchas medidas que se hacen no sirven", afirmó.

trabajadores-petroleros-boca-pozo 1200_678.jpg

El hermano de la víctima recordó que los choferes tienen que ser profesionales, personas idóneas que pasan por distintos niveles de capacitación y evaluación. En el caso de su hermano, el homicidio culposo puede ser castigado con la inhabilitación para conducir, cuando él considera que el conductor realizó varias maniobras premeditadas en las que podría haber alertado a su hermano del peligro.

El duro relato de la muerte de su hermano

Federico recordó el día del accidente, ese 2 de febrero, y lo relató con el nudo que todavía tiene en la garganta. "Ese día estábamos hablando en el grupo de la familia que tenemos en WhatsApp", contó sobre el canal de comunicación en el que el nombre de José Ignacio, el "Gordo", aún se puede leer. "Todavía no lo hemos podido sacar", afirmó.

"Estábamos hablando unos minutos antes de hacer un asado, de juntarnos. Somos una familia muy unida. íbamos charlando que lo íbamos a hacer en la casa de él, pero no contestó más", explicó. Como Federico sabía que su hermano estaba en el campo, asumió que podría haber sido convocado para una tarea y no le dio importancia a la interrupción de la charla.

Petrolero muerto

Sin embargo, unos minutos después lo llamó su mamá para contarle lo sucedido. "Me dijo que fuéramos rápido al centro de salud porque al Gordo lo estaban llevando en helicóptero", contó. Al llegar al lugar, vio a su mamá atender el teléfono y escuchar una frase que la dejó de rodillas: "Ahí nos enteramos de que no llegaba, por lo que había pasado".

"Muere gente y no queda nada, sólo una familia destrozada", se lamentó. Su hermano, de 45 años, dejó a cinco hijos. Los más grandes, de 24 o 13 años, ya son conscientes de la situación y extrañan a su papá. La más chiquita, una beba, se acostumbró a mirar hacia arriba cada vez que le dicen que su papá la mira desde el cielo.

Cómo fue el accidente en el que murió el petrolero

El 2 de febrero, cerca e las 13, José Ignacio Quiles murió aplastado por un camión que lo aprisionó contra un contenedor en el sector de La Amarga Chica. "Mi hermano estaba con un manguerote chupando fluido del contenedor para que se pudiera transportar sólo el sólido y así evitar que se derramara líquido y quedara sólo arena", contó Federico.

El camionero tenía que llegar hasta el playón en el que sólo había un contenedor, donde trabaja su hermano con otro compañero. "Tenía que cargar el contenedor pero marcha atrás para que se active la alarma de retroceso, pero fue marcha adelante", explicó.

AIE-PETROLEO.jpeg Imagen de archivo de un yacimiento petrolero cerca de Wink, Texas, EEUU. 22 agosto 2018. REUTERS/Nick Oxford

"Va al punto específico, no toca bocina, no intenta virar ni frenar", detalló Federico en base los testimonios del testigo del hecho. "Él dice que le anduvieron mal los frenos pero el testigo dice que él se detiene a una distancia temeraria, justo atrás de mi hermano el contendor adelante, no con 5 metros como para que pudiera salir", dijo y agregó: "Quiso poner marcha atrás y puso primera y lo aplastó".

Según se informó entonces, en pocos minutos llegó al lugar un médico y un enfermero de la empresa YPF, quienes intentaron prepararlo para hacer el traslado de este a la ciudad de Neuquén en vuelo sanitario. Sin embargo, esto no pudo concretarse. "En el mismo lugar sufrió dos paros cardiacos y aunque se le practicó RCP no se pudo hacer nada", informó el comisario mayor, Claudio Vinet.

El último caso fue esta semana

Este martes por la noche, la empresa Vista informó el fallecimiento de un trabajador petrolero de la empresa Nabors, en un accidente ocurrido mientras el operario realizaba tareas de rutina en el equipo de perforación F19, ubicado en Bajada del Palo Oeste.

La compañía energética detalló que, de inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se dio trasladando al operario a un centro de salud en la localidad de Catriel, Río Negro, donde falleció.

cuatro petroleros fallecidos

Desde el gremio petrolero reaccionaron con un paro total de actividades este miércoles. El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, viajó al yacimiento que fue escenario de la muerte de un trabajador en plena operación. Advirtió que entre los cabos sueltos está dilucidar si se atendió una advertencia que hizo el Departamento de Seguridad e Higiene del gremio sobre un desperfecto en el equipo adonde se desencadenó la tragedia.

El miércoles en la mañana, Rucci viajó al yacimiento con otros integrantes del Sindicato. Dijo que la advertencia sobre el desperfecto que tenía el equipo fue notificada a Nabors, como a Vista.

"Esperamos que hayan atendido el aviso porque, si no, estaríamos ante un hecho muy grave. Si no hicieron nada, es muy grave", advirtió el secretario general en una entrevista con LU5.