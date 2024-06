El duro comunicado de Alberto Weretilneck sobre la paritaria docente en Río Negro

La oferta salarial del ministerio de Educación fue rechazada por la Unter sin consultar a las bases. Los secretarios generales resolvieron un paro de actividades que el Gobierno consideró ilegal, porque no se anunció 48 horas antes. El gobernador Alberto Weretilneck criticó duramente a los docentes y advirtió: "No habrá nueva paritaria docente" .

Agrega en el comunicado que "cuando el Gobierno Nacional eliminó el FONID desde la Provincia no dudamos y sostuvimos este fondo que en algunos casos representaba más del 10% de su salario. Saldamos importes pendientes del año pasado, y para julio ofrecimos un aumento del 8,6%, el doble de la inflación registrada".

Indicó, al respecto, que "a pesar del ajuste que sufrimos las provincias por parte del Gobierno Nacional, en Río Negro hicimos todo lo posible para que la situación de nuestros docentes mejore y parece que nunca alcanza".

tuit weretilneck

Weretilneck insistió en que "queremos seguir trabajando por la educación y el bienestar de nuestros chicos y chicas, no podemos seguir perdiendo días de clases".

Y finalizó de manera contundente: "No habrá nueva paritaria, no se liquidará el aumento propuesto y no serán abonados los días no trabajados".