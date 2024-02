El fuerte cruce entre un diputado y una subsecretaria provincial en redes

"En el mundo del revés la Ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, @julietacorroza hace actos en Corfone mientras que la provincia deja sin apoyo a más de 300 mujeres víctimas de violencia de género", escribió Peralta en la red social X (ex Twitter) el último viernes y adjuntó la imagen de un proyecto presentado para pedir a la ministra información sobre los aportes al protocolo de la Ley 2786 de asistencia habitacional y alimentaria a víctimas de violencia de género.

El sábado, luego del mediodía, Villone citó el texto del diputado y, de forma irónica respondió: "Diputado tal vez lo desconoce, la Empresa CORFONE es ejemplo en el país y una valiosa fuente de empleo en el interior neuquino que vale aclarar cuenta con más de 100 empleadas mujeres ! La provincia del Nqn no termina en la calle Rio Colorado!".

Acto seguido y continuando con la ironía, añadió otro texto donde señaló el "evidente desconocimiento por el pedido de informe mal direccionado, considerando su voto afirmativo a la Ley de Ministerios que supongo habrá leído previamente y sabrá que no es competencia de la Ministra @julietacorroza".

El enojo no quedó ahí, ya que la subsecretaria continuó y advirtió que espera que el cuestionamiento no esté motivado por razones políticas ni relacionado a una cuestión de género y agregó: "Lo invito a involucrarse en esta problemática, así como en otras que le son transversales y requieren trabajo conjunto" y por último destacó que "en política no todo vale".

Diputado tal vez lo desconoce, la Empresa CORFONE es ejemplo en el país y una valiosa fuente de empleo en el interior neuquino que vale aclarar cuenta con más de 100 empleadas mujeres ! La prov del Nqn no termina en la calle Rio Colorado! https://t.co/ehGWk59RDC — María Fernanda Villone (@maritavillone) February 17, 2024

Pero la polémica no quedo ahí, porque también ingresó en la discusión Lorena Barabini, actual subsecretaria de Mujeres de la Provincia, quien compartió años de militancia dentro del Partido Justicialista junto al diputado Peralta, pero que, en las elecciones de abril, se unió al frente de Rolando Figueroa y hoy está en la filas de su gobierno.

Barabini también cuestionó el pedido de informe y dijo "me extraña compañero que no haya leído la Ley de Ministerios, le recuerdo que todo lo que usted plantea en el pedido de informe le corresponde al ministerio de gobierno".

Además, hizo referencia a la cartera de la que está a cargo y destacó que "no obstante ello desde nuestra cartera estamos trabajando en las temáticas planteadas con nuestra responsabilidad en la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas".

Luego de las respuestas de Villone y Barabini, el diputado Peralta volvió a publicar en su red social con respecto al error cometido en el pedido de informe y se retractó, diciendo que "como se nos hizo notar, hubo un error en el armado del proyecto" y que "vamos a corregirlo y dirigir las preguntas al ministro Tobares, porque lo que nos interesa es conocer la situación de las personas víctimas de violencia de género".