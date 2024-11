El grave accidente de un piloto de rally en Luis Beltrán y el dramático rescate

beto castillo rally.jpg

“Vimos un montículo de tierra muy grande y sentimos el golpe”, contó. Salió disparada junto a dos jóvenes de Lamarque, Jonathan Luna y Lucas Ortega. Ellos se lanzaron al agua para rescatar a Beto y ella sostuvo a la copiloto, Sofía, que como estaba en estado de shock, intentó cruzar la calle cuando la carrera seguía su desarrollo.

Cuando se dispuso a atender a Beto, quien no reaccionaba, le quitó el casco y notó que “no tenía signos vitales". Por ello, "comienzo a hacerle RCP, pero no volvía. Y no volvía… Al ratito me empecé a encomendar a Dios y a Ceferino, de quién soy devota. Y ahí largó una bocanada de aire con agua”, contó emocionada.

La agente de la Policía le salvó la vida al piloto, al reanimarlo hasta que llegase la ambulancia que lo trasladó a General Roca.

“Me tocó a mí, por algo fue así. Lo único que pido es que el señor Castillo se componga”, dijo la oficial al sitio AN Roca.

policía piloto de rally.jpg

El piloto de rally, en muy grave estado

“Solo hay que seguir esperando su evolución por toda el agua que tiene en sus pulmones y, además, estuvo sumergido con el agua que tiene muchas bacterías y gérmenes", aseguró su hija en las últimas horas. El parte médico que recibió la familia detalló un grave cuadro de salud.

Sofía, a través de las redes sociales sobre la situación de su padre. "(El informe médico es) poco alentador. Mi viejo está muy delicado, solo hay que seguir esperando su evolución por toda el agua que tiene en sus pulmones y además estuvo sumergido bajo aguas con muchas bacterias y gérmenes", describió y agregó que esta situación le producirá una neumonitis química en conjunto con una neumonía.

La médica que atiende a Castillo le transmitió a la familia que "estemos preparados para recibir hasta la peor noticia". Dijo que solo queda esperar el acompañamiento de Dios y el Universo y el estado físico y defensas. Pidió una oración para su padre.

El accidente se produjo en una zona de saltos, donde el auto se despistó y volcó, terminando finalmente dentro de un canal de riego. El piloto resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a Roca.

Cómo fue el accidente

El accidente de la dupla de padre e hija se produjo en la primera etapa del rally del Valle Medio. Según testigos, que se encontraban entre el público, el accidente se produjo en una zona de saltos, donde los autos volaban algunos metros por la velocidad de la competencia.

En uno de los saltos, Castillo habría perdido el control del auto al caer y la máquina terminó volcando y cayendo sobre un canal con las ruedas hacia arriba por lo que ambos ocupantes quedaron atrapados bajo el agua.