El pedido de una mamá que cobra un plan social: "Trabajo para llevarle el pan a mi hija"

ATE Loncopué_01.jpeg En enero se cayeron 150 contratos en Loncopué y los empelados realizaron una marcha. Ahora el conflicto es con los planes sociales.

Los beneficiarios fueron a hablar con el intendente, y la respuesta fue enfática. No sólo no que no hay plata, sino que está limitado, porque el gobierno provincial (al que el intendente pertenece con el Frente Neuquinizate) no le envía los fondos para descomprimir el conflicto.

“El intendente dijo que nos aumentaba solo unos 15 mil pesos y es una misera, pagamos alquiler y no podemos hacer nada. El intendente dijo que la gente de provincia no le mandaba la plata y el gobernador no lo escuchaba”, dijo María Melillán, una de las beneficiarias de los planes que contraprestan.

Planes sociales: $45 mil por cinco horas

Según pudo conocer LMNeuquén, la Municipalidad de Loncopué, luego de un relevamiento en esta gestión, detectó que paga 1050 planes sociales, de los cuales 450 brindan una contaprestación por una suma de unos 45 mil pesos.

A principios de este año, los beneficiarios le pidieron al intendente Soto un incremento de 100 mil pesos (para llegar a 145 mil), debido al contexto inflacionario. Aunque también habría otra modalidad de programas sociales de entre 9 y 15 mil pesos que “están en la casa”.

El filtro que están poniendo los municipios a los planes no impacta en todos por igual. El relevamiento que hizo el gobierno provincial da cuenta que el 50% no se presenta a los llamados para regularizar.

Beneficiaria de planes en Loncopue.mp4 El pedido de María Melillán, una mamá que cobra 45 mil pesos de planes sociales y no le alcanza.

Pero en el caso de Loncopué, hay una franja que cumple cinco horas de trabajo, dentro de la Municipalidad, por 45 mil pesos. Es el sector más vulnerable.

“Yo le mando este mensaje al señor gobernador que toque los corazones, porque manda plata para fiestas, para otros lados del municipio y aumento y nosotros somos gente en Loncopué, también cobramos un plan y tenemos hijos”, expresó Melillán.

Sostuvo que en su caso particular tiene una hija de dos años, que la deja en su casa toda la mañana “para comprarle un pedazo de pan por 45 mil pesos”.

Loncopué: planes sociales y contratos caídos

Loncopué tiene un conflicto en puerta, y con el gremio ATE en la calle por 149 contratos que dio de baja el actual intendente Daniel Soto, quien ganó por el espacio Comunidad del gobernador Rolando Figueroa. Los empleados marchan por las calles y piden “pasar el verano” en medio del ajuste y la inflación.

Los empleados habían lanzado en enero un paro por tiempo indeterminado, en una Municipalidad que tiene 650 trabajadores, entre los de planta permanente y contratados. Es un conflicto que no puede estirarse mucho más en el tiempo.