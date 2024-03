El pedido urgente que le hizo la Sociedad Rural de Neuquén a Rolando Figueroa

En ese sentido, solicitó que se firme el decreto que declara la Emergencia Ígnea en el territorio neuquino . El texto viene circulando desde el pasado 30 de enero y sin firma, no hay fondos para poder hacer frente al fuego de una manera más eficiente.

La situación para la SRN es “sumamente preocupante”, ya que desde el comienzo de la temporada se han registrado 64 incendios que afectaron a una superficie de 553 hectáreas, según los datos que difundió la entidad.

“En medio de un verano excepcionalmente seco, la propagación incontrolable de incendios forestales en las provincias vecinas y en la República de Chile, subraya la urgencia de implementar medidas inmediatas y efectivas. La protección de nuestra comunidad y el entorno natural que nos rodea demanda acciones imperativas frente a esta amenaza latente”, expresó De Larminat en la misiva.

Sociedad Rural: la firma del decreto de emergencia

En el documento se expresa: “La demora en la firma del decreto nos desconcierta y nos genera una profunda inquietud, dado que la prevención, como se ha evidenciado en numerosas ocasiones, representa la mejor y más económica herramienta para combatir este flagelo. Resulta sumamente interesante observar cómo la opinión pública, especialmente entre nuestros jóvenes, ha expresado su preocupación de manera destacada en las redes sociales”.

María Cecilia de Larminat 0.JPG Cecilia de Larminat es presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén.

Desde la Sociedad Rural neuquina recordaron que es fundamental resaltar la alarmante proliferación de numerosos focos de fuego causados por motivos no naturales en los últimos tiempos.

“Esta situación, además de representar un riesgo inminente para la seguridad de nuestras comunidades, destaca la necesidad de fortalecer la legislación y la capacidad operativa de los organismos encargados de combatir y prevenir estos desastres, e incrementar la severidad de las sanciones”, dijeron.

Y desarrollaron: “Nos preocupa de sobremanera que, al contactar a los organismos responsables como la Policía y el cuerpo de Guardafauna, estos nos informan que no cuentan con la normativa legal necesaria para actuar en casos de fogones no autorizados. Esta laguna legal no solo pone en riesgo la integridad de nuestros ciudadanos y recursos naturales, sino que también obstaculiza la labor de quienes están comprometidos en la protección de nuestro entorno”.

La carta enviada al gobernador Rolando Figueroa por la SRN culminó: “En virtud de lo expuesto, y conscientes de la responsabilidad que recae sobre su gestión, le solicitamos encarecidamente que tome medidas inmediatas para la firma y promulgación de este decreto. Su liderazgo en este momento crítico será fundamental para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la población y nuestro patrimonio natural”.