El polémico rechazo de la Justicia por la denuncia a Ernesto Seguel: "Tiene negritas y subrayados"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso de casación interpuesto por la denunciante del ex subsecretario de Trabajo de la provincia de Neuquén, Ernesto Seguel, y de su posterior reemplazante en el cargo, Nelson Alegría . En la presentación solicitaba que se cumpla con una serie de medidas para evitar que sigan las violencias institucionales.

Según detallaron en un comunicado de prensa de La Revuelta, organización feminista que la acompañó para realizar la denuncia, el TSJ definió que: “En el caso, si bien la recurrente realiza un detallado relato de lo sucedido en la causa, el mismo no resulta objetivo, atento que intercala apreciaciones subjetivas, negritas y subrayados en aquellas partes que le interesa remarcar”.

Esas afirmaciones están en la página 8 de su resolución número 814 del 11 de diciembre de 2024 y las integrantes de La Revuelta la consideraron "insólitas". "Tan insólito como real. Hace tiempo que sabemos que la objetividad no existe. Además, no hacemos una oda a la pretendida objetividad, miramos el mundo y lo habitamos desde posiciones subjetivas, encarnadas y situadas. Reclaman falta de objetividad quienes, más que por su idoneidad, conocimiento o mecanismos democráticos de conversación pública, son designados a dedo por el poder político", aseguraron.

"La resolución emitida por el TSJ no aborda cuestiones de legalidad, ni analiza la vulneración de los derechos de la víctima. No le importa que quien denuncia violencias machistas sea dejada sin trabajo por atreverse a denunciar, ni que el Estado utilice la violencia de manera sistemática, ni que se ocupe de crear artimañas que generan impunidad, ni que se violen los compromisos legales en materia de prevención, erradicación y sanción de las violencias por motivos de género. Más aún, no le causa preocupación omitir su obligación de fundar sus sentencias", denunciaron.

Reclamo

Federico Egea, uno de los abogados que representan a Cabezas, explicó a LMNeuquén que con esta determinación que tomó la justicia, se continúa revictimizando a la víctima que finalmente, tras denunciar abuso sexual en su puesto laboral, se quedó desempleada.

El abogado dijo que van a continuar con la tramitación de la denuncia, que está abierta para que se adopten medidas para que no siga la violencia, que sería devolverle el puesto laboral a la trabajadora y también que el Estado disponga medidas contra los denunciados.

"El tribunal nos termina rechazando la casación por argumentos formales, sin reparar en la situación de violencia que vive Silvana, y que justamente termina encima quedando sin trabajo", indicó Egea.

En octubre del 2022, Ernesto Seguel renunció al cargo de subsecretario de Trabajo tras conocerse las denuncias de acoso y abuso sexual por parte de la empleada de planta política. El gobierno neuquino aceptó la dimisión, pese a que había dispuesto una licencia y restricción por 45 días para no tener contacto con la denunciante.

El por entonces gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez aceptó la renuncia de Seguel, funcionario quien había trabajado en sucesivas gestiones de Jorge Sobisch, Jorge Sapag y suyas. Era uno de los funcionarios provinciales que atravesó varias gestiones de gobierno. Estaba desde diciembre de 2003.